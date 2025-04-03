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Спецпредставник путіна провів зустріч з американськими посадовцями у США: зміст переговорів залишився невідомим

Київ • УНН

 • 4614 перегляди

Представник рф кирило дмитрієв отримав ліцензію для візиту до США, де зустрівся з представниками адміністрації Трампа.

Спецпредставник путіна провів зустріч з американськими посадовцями у США: зміст переговорів залишився невідомим

У Вашингтоні відбулася зустріч представника рф кирила дмитрієва з питань інвестицій з представниками адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, наданою кількома американськими чиновниками, мета візиту дмитрієва залишалася не зовсім ясною, проте зустріч без сумнівів стала частиною ширших дипломатичних зусиль. Адміністрація Трампа продовжує чинити тиск на рф та Україну, прагнучи досягти припинення вогню та політичного врегулювання конфлікту. Візит відбувся на тлі зростаючої напруженості в міжнародних відносинах, коли американський президент висловив своє незадоволення темпами переговорів та засудив позицію кремля.

Важливою деталею стало те, що дмитрієв отримав спеціальну короткострокову ліцензію від Державного департаменту США для поїздки до Сполучених Штатів. Цей крок був необхідний через існуючі обмеження, що накладаються на осіб, пов'язаних з російським урядом, через санкції США.

Втім нині США і терористична країна залишаються у стані дипломатичної напруги, при цьому адміністрація Трампа розглядає різноманітні варіанти для впливу на ситуацію, зокрема, через економічні санкції. Останнім часом Трамп неодноразово виявляв свою невдоволеність відсутністю прогресу у переговорах щодо припинення вогню та порушував питання введення нових обмежень на купівлю російської нафти, що може ще більше загострити економічну ситуацію для кремля.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що спеціальний представник із міжнародного економічного співробітництва рф зустрінеться зі спеціальним представником американської сторони для обговорення економічної співпраці та виходу з кризи після вторгнення в Україну. Це перший візит російського високопосадовця з початку війни.

Чиновник терористичної країни їде до Вашингтона на переговори з США02.04.25, 03:11 • 16536 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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