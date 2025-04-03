У Вашингтоні відбулася зустріч представника рф кирила дмитрієва з питань інвестицій з представниками адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Згідно з інформацією, наданою кількома американськими чиновниками, мета візиту дмитрієва залишалася не зовсім ясною, проте зустріч без сумнівів стала частиною ширших дипломатичних зусиль. Адміністрація Трампа продовжує чинити тиск на рф та Україну, прагнучи досягти припинення вогню та політичного врегулювання конфлікту. Візит відбувся на тлі зростаючої напруженості в міжнародних відносинах, коли американський президент висловив своє незадоволення темпами переговорів та засудив позицію кремля.

Важливою деталею стало те, що дмитрієв отримав спеціальну короткострокову ліцензію від Державного департаменту США для поїздки до Сполучених Штатів. Цей крок був необхідний через існуючі обмеження, що накладаються на осіб, пов'язаних з російським урядом, через санкції США.

Втім нині США і терористична країна залишаються у стані дипломатичної напруги, при цьому адміністрація Трампа розглядає різноманітні варіанти для впливу на ситуацію, зокрема, через економічні санкції. Останнім часом Трамп неодноразово виявляв свою невдоволеність відсутністю прогресу у переговорах щодо припинення вогню та порушував питання введення нових обмежень на купівлю російської нафти, що може ще більше загострити економічну ситуацію для кремля.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що спеціальний представник із міжнародного економічного співробітництва рф зустрінеться зі спеціальним представником американської сторони для обговорення економічної співпраці та виходу з кризи після вторгнення в Україну. Це перший візит російського високопосадовця з початку війни.

Чиновник терористичної країни їде до Вашингтона на переговори з США