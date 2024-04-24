"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

Сенат одобрил 61 млрд долларов для Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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Премьер-министр Украины выразил благодарность за одобрение Сенатом Соединенных Штатов Америки законопроекта о выделении помощи в размере 61 миллиарда долларов для Украины.

Он отметил, что во время общения с американскими сенаторами были получены заверения в беспрекословной поддержке Украины.

Во время нашего общения с сенаторами в США на прошлой неделе, в частности с лидером демократического большинства Чаком Шумером, получил заверения, что поддержка Украины является безоговорочной, а закон будет принят как можно быстрее - заявил Денис Шмыгаль.

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Премьер-министр подчеркнул, что эта поддержка является важным сигналом со стороны США в контексте обеспечения мира и безопасности в Европе.

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