"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  120944 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  148490 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  148606 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  150532 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  121575 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157545 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224607 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  453710 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175621 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131818 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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18 апреля 2024, 13:51  •  418903 просмотра

"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на принятие Сенатом законопроекта о помощи Украине.

Война •   •  455 просмотра
"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

Зеленский выразил благодарность: Сенат США одобрил жизненно важную помощь Украине

Президент Зеленский выразил глубокую благодарность Сенату США за одобрение жизненно важной помощи Украине, поблагодарив лидеров обеих партий за сильную двухпартийную поддержку.

Война •   •  1851 просмотра
Зеленский выразил благодарность: Сенат США одобрил жизненно важную помощь Украине

Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд, который президент Байден обещает немедленно подписать, чтобы начать отправку оружия и оборудования в Украину уже на этой неделе.

Война •   •  3064 просмотра
Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

Сенат США одобрил пакет внешней помощи для Украины, Израиля, Тайваня и противодействия влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе на сумму $95,3 млрд. Данный пакет включает выделение почти 61 миллиарда долларов для Украины.

Война •   •  4663 просмотра
Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

Украинская сборная по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Польше

Сборная Украины по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Люблине, Польша, завоевав 16 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей.

спорт •   •  4475 просмотра
Украинская сборная по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Польше

Рада планирует изменить рентную плату за пользование радиочастотным спектром: что известно

Законопроектом предлагается отменить все повышающие и понижающие коэффициенты, применяемые к ставкам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Экономика •   •  5354 просмотра
Рада планирует изменить рентную плату за пользование радиочастотным спектром: что известно

Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара - Reuters

Цены на нефть резко выросли из-за ослабления доллара США: фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 1,6% до $88,42 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,8% до $83,36 за баррель.

Экономика •   •  5211 просмотра
Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара - Reuters

В российском селе волоконовка обломками БпЛА поврежден жилой дом

В белгородской области (рф) был сбит беспилотный летательный аппарат, без жертв. Однако в селе волоконовка белгородской области обломками БПЛА была повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом домовладении.

Война •   •  6063 просмотра
В российском селе волоконовка обломками БпЛА поврежден жилой дом

Иракский отец подал в суд на британскую нефтяную компанию BP из-за смерти сына от лейкемии

Отец в Ираке подал в суд на британскую нефтяную компанию BP из-за смерти сына от лейкемии, вызванной загрязнением от сжигания газа на нефтяном месторождении.

Общество •   •  6334 просмотра
Иракский отец подал в суд на британскую нефтяную компанию BP из-за смерти сына от лейкемии

Великобритания отправит в Польшу истребители Eurofighter Typhoon в следующем году для усиления противовоздушной обороны

Великобритания планирует в следующем году разместить в Польше истребители Eurofighter Typhoon, которые будут помогать патрулировать польское воздушное пространство и укреплять оборонное сотрудничество между двумя странами.

Новости Мира •   •  6883 просмотра
Великобритания отправит в Польшу истребители Eurofighter Typhoon в следующем году для усиления противовоздушной обороны