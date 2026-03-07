Спасатели извлекли тело второй жертвы из-под завалов харьковской многоэтажки
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова из-под завалов многоэтажки достали тело второго погибшего. Спасатели ГСЧС продолжают поиск еще пяти жильцов.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обнаружении второго погибшего во время поисковой операции в Киевском районе города. Об этом пишет УНН.
Подробности
Под завалами спасатели обнаружили тело второго погибшего человека
Специалисты ГСЧС продолжают разбирать железобетонные конструкции разрушенного подъезда, пытаясь добраться до других жителей, которые до сих пор считаются пропавшими.
Напомним
Россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Харькове. Число пострадавших в Киевском районе возросло до десяти человек. Спасатели ищут пятерых жителей под обломками разрушенной многоэтажки.
Ранее сотрудники ГСЧС обнаружили тело одного человека под завалами дома.