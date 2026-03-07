Рятувальники витягли тіло другої жертви з-під завалів харківської багатоповерхівки
Київ • УНН
У Київському районі Харкова з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло другої загиблої особи. Рятувальники ДСНС продовжують пошук ще п'яти мешканців.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про виявлення другої загиблої особи під час пошукової операції у Київському районі міста. Про це пише УНН.
Деталі
Під завалами рятувальники виявили тіло другої загиблої людини
Фахівці ДСНС продовжують розбирати залізобетонні конструкції зруйнованого під’їзду, намагаючись дістатися до інших мешканців, які досі вважаються зниклими.
Нагадаємо
Росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Харкові. Кількість постраждалих у Київському районі зросла до десяти осіб. Рятувальники шукають п'ятьох мешканців під уламками зруйнованої багатоповерхівки.
Раніше працівники ДСНС виявили тіло однієї людини під завалами будинку.