Рятувальники витягли тіло другої жертви з-під завалів харківської багатоповерхівки

01:30 • 5146 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
23:10 • 15140 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 35722 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 43469 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 36900 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 60608 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 27543 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 25067 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 23492 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 21110 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі
6 березня, 18:52 • 11773 перегляди
Одному з інкасаторів Ощадбанку, яких повернули з Угорщини, знадобилась меддопомога
6 березня, 19:12 • 10866 перегляди
У НБУ працюють над поверненням "вантажу" з інкасаторських авто, які затримала Угорщина
6 березня, 19:45 • 10214 перегляди
Під Полтавою впав ворожий безпілотник, пошкоджено покрівлю будинку
6 березня, 21:07 • 8742 перегляди
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною
23:51 • 13651 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
6 березня, 14:46 • 28037 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
6 березня, 13:09 • 35068 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:50 • 60611 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу
6 березня, 11:16 • 37127 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
6 березня, 09:52 • 45215 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Марко Рубіо
Олег Синєгубов
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Білий дім
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі
6 березня, 18:52 • 11786 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"
6 березня, 15:48 • 13781 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані
6 березня, 02:40 • 31897 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фото
5 березня, 18:11 • 28373 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років
5 березня, 15:38 • 30015 перегляди
CAESAR

Рятувальники витягли тіло другої жертви з-під завалів харківської багатоповерхівки

Київ • УНН

 • 312 перегляди

У Київському районі Харкова з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло другої загиблої особи. Рятувальники ДСНС продовжують пошук ще п'яти мешканців.

Рятувальники витягли тіло другої жертви з-під завалів харківської багатоповерхівки

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про виявлення другої загиблої особи під час пошукової операції у Київському районі міста. Про це пише УНН.

Деталі

Під завалами рятувальники виявили тіло другої загиблої людини

– заявив міський голова у своєму Телеграм-каналі.

Фахівці ДСНС продовжують розбирати залізобетонні конструкції зруйнованого під’їзду, намагаючись дістатися до інших мешканців, які досі вважаються зниклими.

Нагадаємо

Росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Харкові. Кількість постраждалих у Київському районі зросла до десяти осіб. Рятувальники шукають п'ятьох мешканців під уламками зруйнованої багатоповерхівки.

Раніше працівники ДСНС виявили тіло однієї людини під завалами будинку.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків