Совместное производство оружия и приглашение в Украину: Зеленский встретился со Схоофом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом для обсуждения совместного оборонного производства и дипломатической работы. Нидерланды выделили 300 млн евро на восстановление Украины и осудили российские удары.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, чтобы обсудить совместное оборонное производство и скоординировать дипломатическую работу, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Глава государства поблагодарил Нидерланды за объявленный пакет помощи на восстановление и укрепление Украины в течение этого и следующего годов на общую сумму 300 млн евро.
Во время встречи лидеры обсудили углубление совместного оборонного производства и потребности в усилении противовоздушной обороны Украины на фоне того, как Россия увеличивает количество дронов и ракет во время массированных обстрелов украинских городов и сел.
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Дик Схооф осудил недавние российские удары по людям и гражданской инфраструктуре и заверил в полной поддержке Украины.
Кроме того, речь шла о важности совместной дипломатической работы с партнерами, в частности с государствами – членами НАТО, и укреплении трансатлантического единства.
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Президент поблагодарил за организацию саммита НАТО в Гааге, новый оборонный пакет, объявленный на нем, и подписание прямых контрактов с украинскими производителями в рамках проекта "Линия дронов".
Владимир Зеленский пригласил Дика Схоофа посетить Украину с визитом.
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