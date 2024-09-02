Отношения между Нидерландами и Украиной будут вечными - премьер Схооф

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф во время тематического урока в одном из учебных заведений Запорожья отметил, что отношения между Нидерландами и Украиной будут вечными, передает УНН.

"Отношения между Украиной и Нидерландами уже очень крепкие. И в эти дни много людей выехало из Украины в Нидерланды из-за войны. И я думаю, что важно, чтобы мы помогали украинцам в Нидерландах так же, как и в Украине", - сказал Схооф.

Он добавил, что когда Украина станет свободной, Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине с реинвестированием.

"Поэтому, я думаю, что отношения между Нидерландами и Украиной будут вечными", - подчеркнул Схооф.

Напомним

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил о готовности Нидерландов поддерживать Украину экономически, политически, финансово и милитаристски. Он подчеркнул важность свободной Украины для Европы и Нидерландов.