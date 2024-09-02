Нідерланди залишаються з Україною  економічно та мілітарно – прем’єр Схооф

Нідерланди залишаються з Україною економічно, політично, фінансово та мілітарно. Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час тематичного уроку в одному з навчальних закладів Запоріжжя, передає УНН.

"Я завжди кажу як на національному, так і на міжнародному рівні, що ми будемо підтримувати Україну стільки, стільки буде потрібно, настільки, наскільки потрібно. Ви справді можете розраховувати на нас, і ми готові до цього. Оскільки для України важливо бути вільною та вистояти проти російської агресії, російської війни. Але для Європи це теж важливо, а значить і для Нідерландів. Отже, тут є дві сторони, але, звичайно, найважливіше – це вільна Україна", - сказав Схооф.

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Президент Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.

Як пише Офіс Президента, премʼєр-міністр Нідерландів наголосив, що дуже важливо залишатися в Україні, навчатися й розвиватися тут.

"Ми розуміємо, наскільки це стресові умови, наскільки вам непросто. Але, будь ласка, робіть це. Нідерланди залишаються з Україною, залишаються з вами економічно, політично, фінансово, мілітарно – у всіх сенсах", – сказав він.

Дік Схооф також подарував учням кілька відомих у Нідерландах книг, перекладених українською.

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