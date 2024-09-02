Нидерланды остаются с Украиной экономически и милитаристски - премьер Схооф

Нидерланды остаются с Украиной экономически, политически, финансово и милитаристски. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф во время тематического урока в одном из учебных заведений Запорожья, передает УНН.

«Я всегда говорю как на национальном, так и на международном уровне, что мы будем поддерживать Украину столько, столько будет нужно, настолько, насколько нужно. Вы действительно можете рассчитывать на нас, и мы готовы к этому. Поскольку для Украины важно быть свободной и выстоять против российской агрессии, российской войны. Но для Европы это тоже важно, а значит и для Нидерландов. Итак, здесь есть две стороны, но, конечно, самое важное - это свободная Украина», - сказал Схооф.

Детали

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений Запорожья.

Как пишет Офис Президента, премьер-министр Нидерландов отметил, что очень важно оставаться в Украине, учиться и развиваться здесь.

«Мы понимаем, насколько это стрессовые условия, насколько вам непросто. Но, пожалуйста, делайте это. Нидерланды остаются с Украиной, остаются с вами экономически, политически, финансово, милитаристски - во всех смыслах», - сказал он.

Дик Схооф также подарил ученикам несколько известных в Нидерландах книг, переведенных на украинский язык.

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