Відносини між Нідерландами та Україною будуть вічними - прем’єр Схооф
Київ • УНН
Дік Схооф під час уроку в Запоріжжі наголосив на міцності відносин між Нідерландами та Україною. Він пообіцяв допомогу українцям у Нідерландах та підтримку в реінвестуванні після війни.
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час тематичного уроку в одному з навчальних закладів Запоріжжя наголосив, що відносини між Нідерландами та Україною будуть вічними, передає УНН.
"Відносини між Україною та Нідерландами вже дуже міцні. І в ці дні багато людей виїхало з України до Нідерландів через війну. І я гадаю, що важливо, щоб ми допомагали українцям у Нідерландах так само, як і в Україні", - сказав Схооф.
Він додав, що коли Україна стане вільною, Нідерланди зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні з реінвестуванням.
"Тому, я думаю, що відносини між Нідерландами та Україною будуть вічними", - наголосив Схооф.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив про готовність Нідерландів підтримувати Україну економічно, політично, фінансово та мілітарно. Він наголосив на важливості вільної України для Європи та Нідерландів.