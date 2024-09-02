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Відносини між Нідерландами та Україною будуть вічними - прем’єр Схооф

Відносини між Нідерландами та Україною будуть вічними - прем’єр Схооф

Київ • УНН

 • 15151 перегляди

Дік Схооф під час уроку в Запоріжжі наголосив на міцності відносин між Нідерландами та Україною. Він пообіцяв допомогу українцям у Нідерландах та підтримку в реінвестуванні після війни.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час тематичного уроку в одному з навчальних закладів Запоріжжя наголосив, що відносини між Нідерландами та Україною будуть вічними, передає УНН.

"Відносини між Україною та Нідерландами вже дуже міцні. І в ці дні багато людей виїхало з України до Нідерландів через війну. І я гадаю, що важливо, щоб ми допомагали українцям у Нідерландах так само, як і в Україні", - сказав Схооф.

Він додав, що коли Україна стане вільною, Нідерланди зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні з реінвестуванням.

"Тому, я думаю, що відносини між Нідерландами та Україною будуть вічними", - наголосив Схооф.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив про готовність Нідерландів підтримувати Україну економічно, політично, фінансово та мілітарно. Він наголосив на важливості вільної України для Європи та Нідерландів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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