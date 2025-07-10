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Спільне виробництво зброї та запрошення в Україну: Зеленський зустрівся із Схоофом

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом для обговорення спільного оборонного виробництва та дипломатичної роботи. Нідерланди виділили 300 млн євро на відбудову України та засудили російські удари.

Спільне виробництво зброї та запрошення в Україну: Зеленський зустрівся із Схоофом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, щоб обговорити спільне оборонне виробництво та скоординувати дипломатичну роботу, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави подякував Нідерландам за оголошений пакет допомоги на відбудову та зміцнення України впродовж цього й наступного років на загальну суму 300 млн євро.

Під час зустрічі лідери обговорили поглиблення спільного оборонного виробництва та потреби в посиленні протиповітряної оборони України на тлі того, як Росія збільшує кількість дронів і ракет під час масованих обстрілів українських міст і сіл.

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Дік Схооф засудив нещодавні російські удари по людях і цивільній інфраструктурі та запевнив у повній підтримці України.

Крім того, ішлося про важливість спільної дипломатичної роботи з партнерами, зокрема з державами – членами НАТО, та зміцнення трансатлантичної єдності.

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Президент подякував за організацію саміту НАТО в Гаазі, новий оборонний пакет, оголошений на ньому, і підписання прямих контрактів з українськими виробниками в межах проєкту "Лінія дронів".

Володимир Зеленський запросив Діка Схоофа відвідати Україну з візитом.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Гаага
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна
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