Совет Украина-НАТО проведет заседание 15 февраля в Брюсселе
Совет Украина-НАТО встретится 15 февраля в Брюсселе.
С фрагментами Эйфелевой башни: МОК презентовал уникальные медали Олимпиады-2024
МОК представил дизайн медалей Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые будут включать небольшие кусочки металла с Эйфелевой башни, чтобы сделать их уникальными.
Убийство заместителя городского головы Никополя: в городском совете официально подтвердили смерть Виталия Журавлева
Никопольский городской совет подтвердил смерть заместителя городского головы Виталия Журавлева после того, как неизвестные расстреляли автомобиль в Никополе.
В Херсоне прогремели взрывы - СМИ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне. Ранее в Воздушных силах предупредили об активности вражеской авиации над Черным морем.
Правительство обнародовало порядок перерасчета стоимости коммуналки: что предполагается
Правительство опубликовало порядок, который позволяет поставщикам коммунальных услуг осуществлять перерасчет расходов за периоды, когда услуги по отоплению, водоснабжению или вывозу мусора предоставлялись не в полном объеме или были некачественными.
АРМА подписало первый договор о реализации арестованных активов
АРМА подписало свой первый контракт о реализации арестованных 1200 тонн пшеницы.
Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты необходимые для нового пакета финансовой поддержки от Всемирного банка - нардеп
Верховная Рада до сих пор не приняла ни одного из трех законопроектов, необходимых для того, что Украина получила очередной пакет финансовой поддержки от Всемирного банка в размере 1-1,4 млрд долларов.
В рф хотят повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет
министерство обороны россии предлагает повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет в связи с отсутствием законодательно определенного предельного возраста для прохождения службы в военное время.
В новом пакете санкций ЕС против рф будет 55 компаний и более 60 физических лиц - СМИ
ЕС предлагает ввести санкции против 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета ограничений, приуроченных ко второй годовщине вторжения россии в Украину.
Будут учить огневой подготовке и промывать мозги: гауляйтеры анонсировали создание на Запорожье милитаристического клуба
россияне в оккупированном Запорожье объявили о планах открыть в детском лагере клуб "Воин", где под руководством российских инструкторов подростков будут обучать военным навыкам, в частности, стрельбе из огнестрельного оружия и инженерному делу.