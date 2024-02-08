Совет Украина-НАТО проведет заседание 15 февраля в Брюсселе

Будут учить огневой подготовке и промывать мозги: гауляйтеры анонсировали создание на Запорожье милитаристического клуба

россияне в оккупированном Запорожье объявили о планах открыть в детском лагере клуб "Воин", где под руководством российских инструкторов подростков будут обучать военным навыкам, в частности, стрельбе из огнестрельного оружия и инженерному делу.