Рада Україна-НАТО проведе засідання 15 лютого в Брюсселі
Київ • УНН
Рада Україна-НАТО зустрінеться 15 лютого в Брюсселі
Рада Україна-НАТО збереться на чергове засідання у Брюсселі 15 лютого, повідомляється на сайті НАТО, пише УНН.
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Засідання відбудеться у межах зустрічі міністрів оборони країн НАТО 15 лютого.
Як повідомляється, початок засідання Ради Україна-НАТО на засіданні міністрів оборони разом із запрошеним заплановано о 13:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом) 15 лютого.
Очікується публічне вступне слово Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Нагадаємо
19-е засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в Брюсселі 14 лютого.