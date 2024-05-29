Сотрудница Госдепа подала в отставку из-за позиции США по событиям в Газе

Сотрудница Госдепартамента США Стейси Гилберт подала в отставку во вторник, 28 мая. Она заявила коллегам, что Госдепартамент ошибся, когда решил, что Израиль не препятствовал оказанию помощи Газе. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на свои источники во внешнеполитическом ведомстве, передает УНН.

Детали

Стейси Гилберт, работала в Бюро по делам населения, беженцев и миграции Государственного департамента. Во вторник Гилберт разослала сотрудникам электронное письмо, в котором объяснила, что, по ее мнению, Госдепартамент ошибся, сделав вывод о том, что Израиль не препятствовал оказанию гуманитарной помощи Газе.

Как пишет издание, отставка свидетельствует о внутреннем несогласии с отчетом правительства США, в котором утверждалось, что Израиль не препятствует гуманитарной помощи Газе. На этот отчет опиралась администрация Байдена, чтобы оправдать продолжение поставок оружия Израилю на миллиарды долларов.

Представитель Государственного департамента заявил, что «мы продолжаем давить на правительство Израиля, чтобы оно не наносило вреда гражданскому населению и срочно расширило гуманитарный доступ в Газу и внутри неё». Это включает содействие оказанию спасательной помощи, предоставление доступа к топливу и обеспечение безопасной свободы передвижения для гуманитарных работников».

Дополнение

The Washington Post отмечает, что несколько чиновников администрации Байдена ушли в отставку с начала боевых действий в Газе в октябре, включая Аннел Шелайн, которая работала над вопросами прав человека, и Халу Рарит, одну из арабоязычных пресс-секретарей департамента.

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