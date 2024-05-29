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Співробітниця Держдепу подала у відставку через позицію США щодо події в Газі

Співробітниця Держдепу подала у відставку через позицію США щодо події в Газі

Київ • УНН

 • 22615 перегляди

Представниця Державного департаменту США Стейсі Гілберт подала у відставку через незгоду зі звітом уряду США, в якому стверджується, що Ізраїль не перешкоджає гуманітарній допомозі в Газі.

Співробітниця Держдепартаменту США Стейсі Гілберт подала у відставку у вівторок, 28 травня. Вона заявила колегам, що Держдепартамент помилився, коли вирішив, що Ізраїль не перешкоджав наданню допомоги Газі. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на свої джерела у зовнішньополітичному відомстві, передає УНН

Деталі 

Стейсі Гілберт, працювала  у Бюро у справах населення, біженців і міграції Державного департаменту. У вівторок Гілберт розіслала співробітникам електронного листа, в якому пояснила, що, на її думку, Держдепартамент помилився, зробивши висновок про те, що Ізраїль не перешкоджав наданню гуманітарної допомоги Газі. 

Як пише видання, відставка свідчить про внутрішню незгоду із звітом уряду США, в якому стверджувалося, що Ізраїль не перешкоджає гуманітарній допомозі Газі. На цей звіт спиралася адміністрація Байдена, щоб виправдати продовження поставок зброї Ізраїлю на мільярди доларів.

Представник Державного департаменту заявив, що "ми продовжуємо тиснути на уряд Ізраїлю, щоб він не завдавав шкоди цивільному населенню та терміново розширив гуманітарний доступ до Гази та всередині неї". Це включає сприяння наданню рятувальної допомоги, надання доступу до палива та забезпечення безпечної свободи пересування для гуманітарних працівників".

Доповнення 

The Washington Post зазначає, що кілька чиновників адміністрації Байдена пішли у відставку з початку бойових дій в Газі в жовтні, включно з Аннел Шелайн, яка працювала над питаннями прав людини, і Халою Раріт, однією з арабомовних прессекретарів департаменту. 

Байден закликає Ізраїль захистити цивільне населення після удару по Рафаху28.05.24, 08:42 • 18195 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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