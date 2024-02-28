Соратники Навального сообщили место и дату похорон российского оппозиционера

Похороны Алексея Навального, скончавшегося в заполярной колонии рф 16 февраля, состоятся 1 марта на Борисовском кладбище в москве. Об этом сообщил экс-пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в сети X, передает УНН.

Отпевание Алексея Навального состоится в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино 1 марта в 14:00 – сообщила Ярмыш.

Накануне стало что соратники Навального не могут найти в москве зал для проведения церемонии прощания с политиком, - ритуальные агентства и площадки предоставлять такую услугу отказались.

В некоторых организациях заявили, что помещение занято, в других отказали в предоставлении услуг при упоминании Навального. При этом указывается, что "большой нормальный зал" для прощания с Навальным удалось найти в новокосино (район в москве, расположенный в восточном административном округе), и все же заключение договора "не состоялось".

Справочно

Алексей Навальный находился в российской колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу "Ив Роше" от 2014 г. на реальный.

В августе 2023 г. его признали виновным в создании так называемого "экстремистского сообщества" и приговорили к 19 годам. Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк" в посёлке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.

В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Другие подробности не приводятся.

Напомним

Тело российского оппозиционера Алексея Навального, который погиб в тюрьме, отдали матери.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер естественной смертью - из-за оторванного тромба.

Орбан отказался почтить Навального минутой молчания и назвал его шовинистом за прошлые высказывания о грузинах.

Австралия ввела новые санкции против семи сотрудников российской колонии, причастных к жестокому обращению с Алексеем Навальным.