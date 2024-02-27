Орбан отказался чтить память Навального и назвал его шовинистом
Киев • УНН
Орбан отказался почтить Навального минутой молчания и назвал его шовинистом за прошлые высказывания о грузинах.
Виктор Орбан и другие политики правящей партии не захотели вставать на минуту молчания в память об алексее навальном. Венгерский премьер назвал его шовинистом за высказывания о грузинах. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Орбан, министры правительства и законодатели от правящей партии "Фидес" остались сидеть, когда оппозиционный депутат Бенс Тордай попросил всех встать минутой молчания в память о навальном.
Венгерский премьер поблагодарил правительственные партийные группы "за хладнокровие в деле Навального". Кроме того, Орбан назвал погибшего российского оппозиционера шовинистом за высказывания о грузинах.
Шовинисты не заслуживают уважения в венгерском парламенте, а те, кто называл грузин "грызунами" во время российско-грузинской войны, не будут иметь уважения,
Орбан также добавил: "Впрочем, пусть покоится с миром".
Напомним
16 февраля российский оппозиционер алексей навальный скончался в исправительной колонии рф. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по ямало-ненецкому автономному округу.
Орбан отказался чтить память Навального и назвал его шовинистом
Орбан отказался почтить Навального минутой молчания и назвал его шовинистом за прошлые высказывания о грузинах.
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