Орбан отказался чтить память Навального и назвал его шовинистом

Виктор Орбан и другие политики правящей партии не захотели вставать на минуту молчания в память об алексее навальном. Венгерский премьер назвал его шовинистом за высказывания о грузинах. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Орбан, министры правительства и законодатели от правящей партии "Фидес" остались сидеть, когда оппозиционный депутат Бенс Тордай попросил всех встать минутой молчания в память о навальном.

Венгерский премьер поблагодарил правительственные партийные группы "за хладнокровие в деле Навального". Кроме того, Орбан назвал погибшего российского оппозиционера шовинистом за высказывания о грузинах.

Шовинисты не заслуживают уважения в венгерском парламенте, а те, кто называл грузин "грызунами" во время российско-грузинской войны, не будут иметь уважения, - сказал он, ссылаясь на слова навального в 2008 году, за которые он позже извинялся.

Орбан также добавил: "Впрочем, пусть покоится с миром".

Напомним

16 февраля российский оппозиционер алексей навальный скончался в исправительной колонии рф. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по ямало-ненецкому автономному округу.