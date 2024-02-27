Орбан відмовився вшановувати пам’ять навального і назвав його шовіністом
Київ • УНН
Орбан відмовився вшанувати навального хвилиною мовчання і назвав його шовіністом за минулі висловлювання про грузинів.
Віктор Орбан та інші політики правлячої партії не захотіли вставати на хвилину мовчання в пам'ять про алєксєя навального. Угорський прем'єр назвав його шовіністом за висловлювання про грузинів. Про це повідомляє AFP, пише УНН.
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Зазначається, що Орбан, міністри уряду та законодавці від правлячої партії "Фідес" залишилися сидіти, коли опозиційний депутат Бенс Тордай попросив усіх встати хвилиною мовчання в пам’ять про навального.
Угорський прем'єр подякував урядовим партійним групам "за холоднокровність у справі навального". Крім того, Орбан назвав загиблого російського опозиціонера шовіністом за висловлювання про грузинів.
Шовіністи не заслуговують на повагу в угорському парламенті, а ті, хто називав грузинів "гризунами" під час російсько-грузинської війни, не матимуть пошани,
Орбан також додав: "Втім, хай спочиває з миром".
Нагадаємо
16 лютого російський опозиціонер олексій навальний помер у виправній колонії рф. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по ямало-ненецькому автономному округу.