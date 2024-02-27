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Орбан відмовився вшановувати пам’ять навального і назвав його шовіністом

Київ • УНН

 • 25227 перегляди

Орбан відмовився вшанувати навального хвилиною мовчання і назвав його шовіністом за минулі висловлювання про грузинів.

Орбан відмовився вшановувати пам’ять навального і назвав його шовіністом

Віктор Орбан та інші політики правлячої партії не захотіли вставати на хвилину мовчання в пам'ять про алєксєя навального. Угорський прем'єр назвав його шовіністом за висловлювання про грузинів. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Орбан, міністри уряду та законодавці від правлячої партії "Фідес" залишилися сидіти, коли опозиційний депутат Бенс Тордай попросив усіх встати хвилиною мовчання в пам’ять про навального.

Угорський прем'єр подякував урядовим партійним групам "за холоднокровність у справі навального". Крім того, Орбан назвав загиблого російського опозиціонера шовіністом за висловлювання про грузинів.

Шовіністи не заслуговують на повагу в угорському парламенті, а ті, хто називав грузинів "гризунами" під час російсько-грузинської війни, не матимуть пошани,

- сказав він, посилаючись на слова навального у 2008 році, за які він пізніше перепрошував.

Орбан також додав: "Втім, хай спочиває з миром".

Нагадаємо

16 лютого російський опозиціонер олексій навальний помер у виправній колонії рф. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по ямало-ненецькому автономному округу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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