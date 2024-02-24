Тело Навального отдали матери

Тело российского оппозиционера Алексея Навального, который погиб в тюрьме, отдали матери. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает УНН.

Тело Алексея отдали матери. Большое спасибо всем, кто требовал этого вместе с нами - написала Ярмыш.

Она добавила, что Людмила Навальная находится в Салехарде. По ее словам, информация о формате похорон будет предоставлена позже. Она отметила, пока неизвестно позволит ли власть провести похороны Навального так, как того пожелает семья.

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