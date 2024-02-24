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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тело Навального отдали матери

Тело Навального отдали матери

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 17:17  •  1820 просмотра

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Тело российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в тюрьме, передали его матери.

Тело российского оппозиционера Алексея Навального, который погиб в тюрьме, отдали матери. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает УНН.

Тело Алексея отдали матери. Большое спасибо всем, кто требовал этого вместе с нами

- написала Ярмыш.

Она добавила, что Людмила Навальная находится в Салехарде. По ее словам, информация о формате похорон будет предоставлена позже. Она отметила, пока неизвестно позволит ли власть провести похороны Навального так, как того пожелает семья.

Матери навального угрожают похоронить её сына в колонии, если она откажется от тайных похорон – команда Навального23 февраля 2024, 16:06 • 20613 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Тіло Навального віддали матері
Navalny's body was given to his mother
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Тело Навального отдали матери

Тело российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в тюрьме, передали его матери.

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Тело Навального отдали матери

Еврокомиссия в середине марта предоставит рамочные условия для переговоров по вступлению Украины в ЕС

Европейская комиссия очертит общие ориентиры для переговоров о вступлении Украины в ЕС в середине марта.

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Еврокомиссия в середине марта предоставит рамочные условия для переговоров по вступлению Украины в ЕС

Закладывает прочные основы для партнерства: Зеленский о соглашении по безопасности с Италией

Италия и Украина подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое закладывает прочный фундамент для долгосрочного партнерства в сфере безопасности и определяет сферы двустороннего сотрудничества, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь.

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Закладывает прочные основы для партнерства: Зеленский о соглашении по безопасности с Италией

Зеленский и Мелони согласовали дальнейшие шаги в контексте итальянского председательства в G7

Владимир Зеленский и Джорджия Мелони обсудили дальнейшее сотрудничество между странами в контексте председательства Италии в G7. Зеленский поблагодарили Италию за поддержку, которую она оказывает Украине в вопросах обороны и восстановления.

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Враг 11 раз ударил дронами-камикадзе по Никопольской громаде

Враг 11 раз нанес удары беспилотниками-камикадзе по Никополю и окрестным селам, повредив частные дома и хозяйственные постройки.

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Обнародованы неизвестные детали битвы за стратегический аэродром в Гостомелы - СМИ

Украинские защитники отбили попытку российского десанта захватить аэродром под Киевом 24 февраля, отсрочив планы россии использовать его как плацдарм для захвата столицы.

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Обнародованы неизвестные детали битвы за стратегический аэродром в Гостомелы - СМИ

Важный вклад в усиление нашей устойчивости - Зеленский о соглашении по безопасности с Канадой

Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое устанавливает стратегическое партнерство и предоставляет более 3 миллиардов долларов помощи для укрепления обороноспособности и устойчивости Украины против российской агрессии.

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Важный вклад в усиление нашей устойчивости - Зеленский о соглашении по безопасности с Канадой

Зеленский и премьер Канады обсудили предоставление Украине новых систем ПВО

Канада и Украина обсудили предоставление новых систем противовоздушной обороны и бронетехники в рамках долгосрочной военной помощи.

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Зеленский и премьер Канады обсудили предоставление Украине новых систем ПВО

Небольшие дожди и потепление прогнозируют на территории Украины 25 февраля

В западных и северных областях Украины 25 февраля ожидаются небольшие дожди, в то время как в некоторых центральных и восточных областях температура может повыситься до 14 градусов тепла.

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61-летняя женщина погибла во время российского обстрела города Гуляйполе в Запорожской области - Федоров

В прифронтовом городе Гуляйполе Запорожской области 61-летняя женщина погибла на своем дворе от осколков российского обстрела, а 32-летний мужчина, находившийся рядом, получил ранение руки.

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61-летняя женщина погибла во время российского обстрела города Гуляйполе в Запорожской области - Федоров