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Матери навального угрожают похоронить её сына в колонии, если она откажется от тайных похорон – команда Навального

Матери навального угрожают похоронить её сына в колонии, если она откажется от тайных похорон – команда Навального

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 16:06  •  6181 просмотра

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Следователь поставил матери Алексея Навального ультиматум: согласиться на тайные похороны без публичных прощаний в течение 3 часов или Алексей будет похоронен в колонии, вопреки ее желанию следовать обычаям.

Матери Алексея Навального следователь поставил ультиматум: или она в течение 3 часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, или Алексея захоронят в колонии. Об этом сообщила пресс-секретарь команды Навального – Кира Ярмыш. Она также отметила, что команда оппозиционного российского политика "сделает всё, что бы не позволить воплотить эти угрозы в жизнь". Заявления Ярмыш цитирует УНН

Наша цель — не позволить им воплотить эти угрозы в жизнь. Все должны сейчас везде говорить об этом и рассказывать о том, до какого запредельного чувства мерзости и подлости может дойти Путин. Мы должны сделать так, чтобы все в россии и в мире знали о том, что происходит. И требовали выполнить закон.

– заявила Кира Ярмыш.

Детали

Ярмыш также сообщила что мать Навального отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына. Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. По закону тело Навального родственникам должны передать не позднее завтра.

Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями. 

– сообщила Ярмыш.

Байден встретился с женой и дочерью Навального: выразил поддержку ценностям оппозиционера и пообещал новые санкции против России22 февраля 2024, 20:14 • 26997 просмотров

Напомним

О смерти Навального стало известно еще 16 февраля. Управление ФСИН Ямало-Ненецкого административного округа сообщило о смерти политика Алексея Навального в исправительной колонии №3 в поселке Харп. В ведомстве заявили, что Навальному стало плохо во время прогулки, он практически сразу потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать.

Пресс-секретарь российского политика Кира Ярмыш сообщила, что в медицинском заключении о смерти, показанном накануне матери Алексея Навального, указали "естественные причины".

22 февраля мать российского оппозиционера Алексея Навального - Людмила заявила, что следователи показали ей тело сына, однако не выдали для захоронения. Они потребовали провести тайные похороны оппозиционера, и пригрозили его матери в случае неповиновения.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧПНовости Мира
Матері навального погрожують поховати її сина в колонії, якщо вона відмовиться від таємного похорону - команда Навального
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Матери навального угрожают похоронить её сына в колонии, если она откажется от тайных похорон – команда Навального

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