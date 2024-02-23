Матери навального угрожают похоронить её сына в колонии, если она откажется от тайных похорон – команда Навального
Киев • УНН
Следователь поставил матери Алексея Навального ультиматум: согласиться на тайные похороны без публичных прощаний в течение 3 часов или Алексей будет похоронен в колонии, вопреки ее желанию следовать обычаям.
Матери Алексея Навального следователь поставил ультиматум: или она в течение 3 часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, или Алексея захоронят в колонии. Об этом сообщила пресс-секретарь команды Навального – Кира Ярмыш. Она также отметила, что команда оппозиционного российского политика "сделает всё, что бы не позволить воплотить эти угрозы в жизнь". Заявления Ярмыш цитирует УНН.
Наша цель — не позволить им воплотить эти угрозы в жизнь. Все должны сейчас везде говорить об этом и рассказывать о том, до какого запредельного чувства мерзости и подлости может дойти Путин. Мы должны сделать так, чтобы все в россии и в мире знали о том, что происходит. И требовали выполнить закон.
Детали
Ярмыш также сообщила что мать Навального отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына. Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. По закону тело Навального родственникам должны передать не позднее завтра.
Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями.
Байден встретился с женой и дочерью Навального: выразил поддержку ценностям оппозиционера и пообещал новые санкции против России22 февраля 2024, 20:14 • 26997 просмотров
Напомним
О смерти Навального стало известно еще 16 февраля. Управление ФСИН Ямало-Ненецкого административного округа сообщило о смерти политика Алексея Навального в исправительной колонии №3 в поселке Харп. В ведомстве заявили, что Навальному стало плохо во время прогулки, он практически сразу потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать.
Пресс-секретарь российского политика Кира Ярмыш сообщила, что в медицинском заключении о смерти, показанном накануне матери Алексея Навального, указали "естественные причины".
22 февраля мать российского оппозиционера Алексея Навального - Людмила заявила, что следователи показали ей тело сына, однако не выдали для захоронения. Они потребовали провести тайные похороны оппозиционера, и пригрозили его матери в случае неповиновения.
Матери навального угрожают похоронить её сына в колонии, если она откажется от тайных похорон – команда Навального
Следователь поставил матери Алексея Навального ультиматум: согласиться на тайные похороны без публичных прощаний в течение 3 часов или Алексей будет похоронен в колонии, вопреки ее желанию следовать обычаям.
Во время оккупации Харьковщины пытал людей и "крышевал" мародеров: сообщено о подозрении полковнику фсб
СБУ установила личность полковника фсб россии, который пытал гражданских лиц и позволял мародерство во время российской оккупации Харьковщины.
Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы 2024 в помещении
Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука в возрастной категории U21 на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении 2024 года в Хорватии.
Зеленский анонсировал новые договоренности, которые усилят украинских воинов
Зеленский заявил, что Украина готовится продолжить активную международную работу в ближайшие недели для подписания новых соглашений, которые усилят военную сферу и оборону городов.
россияне атаковали Херсонщину: ранена 47-летняя женщина
Российские войска обстреляли село Ингулец Херсонской области, ранив 47-летнюю женщину, ее госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.
Помогали агрессору на ВОТ из Киева: задержаны предприниматели, которые контролировали интернет-трафик в оккупированном Донецке
Киевских предпринимателей, которые помогали России контролировать интернет-трафик в оккупированном Донецке, задержали за пособничество агрессору.
Бизнес в Донецкой области в войну: 337 предприятий понесли убытки на более чем 4 миллиарда гривен
337 предприятий Донецкой области понесли убытки от обстрелов на сумму более 4 миллиардов гривен с начала войны, по данным председателя Донецкой областной государственной администрации.
Зеленский провел встречу с делегацией Сената США, обсудили ситуацию на поле боя
Президент Зеленский проинформировал делегацию Сената США о ситуации на поле боя в Украине и подчеркнул, что достаточность и дальность артиллерии являются критически важными для украинских вооруженных сил.
Президент Еврокомиссии анонсировала разблокирование до 137 млрд. евро для Польши и дополнительную поддержку фермеров
На следующей неделе Европейская комиссия выделит Польше до 137 миллиардов евро из замороженных фондов ЕС, сообщила ее президент Урсула фон дер Ляйен.
Дания уже начала готовить 16-й пакет военной помощи Украине
Дания объявила о начале подготовки 16-го пакета военной помощи Украине и надеется предоставить истребители F-16 до лета.