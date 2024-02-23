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Матері навального погрожують поховати її сина в колонії, якщо вона відмовиться від таємного похорону - команда Навального

Київ • УНН

 • 24441 перегляди

Слідчий поставив матері Олексія Навального ультиматум: погодитися на таємний похорон без публічних прощань протягом 3 годин або Олексія буде поховано в колонії, всупереч її бажанню дотримуватися звичаїв.

Матері навального погрожують поховати її сина в колонії, якщо вона відмовиться від таємного похорону - команда Навального

Матері Олексія Навального слідчий поставив ультиматум: або вона протягом 3 годин погоджується на таємний похорон без публічного прощання, або Олексія поховають у колонії. Про це повідомила прессекретарка команди Навального - Кіра Ярмиш. Вона також зазначила, що команда опозиційного російського політика "зробить усе, що б не дозволити втілити ці погрози в життя". Заяви Ярмиш цитує УНН

Наша мета - не дозволити їм втілити ці погрози в життя. Всі повинні зараз скрізь говорити про це і розповідати про те, до якого позамежного почуття мерзенності і підлості може дійти Путін. Ми повинні зробити так, щоб усі в Росії і в світі знали про те, що відбувається. І вимагали виконати закон.

- заявила Кіра Ярмиш.

Деталі

Ярмиш також повідомила, що мати Навального відмовилася вести переговори з СК, тому що у них немає повноважень вирішувати, як і де їй ховати сина. Вона вимагає дотриматися закону, який зобов'язує слідчих віддати тіло протягом двох діб з моменту встановлення причин смерті. За законом тіло Навального родичам мають передати не пізніше ніж завтра.

Згідно з медичними документами, які вона підписувала, ці дві доби спливають завтра. Вона наполягає на тому, щоб влада дала провести похорон і панахиду відповідно до звичаїв. 

- повідомила Ярмиш.

Байден зустрівся з дружиною та донькою Навального: висловив підтримку цінностям опозиціонера й пообіцяв нові санкції проти росії 22.02.2024, 22:14 • 36885 переглядiв

Нагадаємо

Про смерть Навального стало відомо ще 16 лютого. Управління ФСВП Ямало-Ненецького адміністративного округу повідомило про смерть політика Олексія Навального у виправній колонії №3 у селищі Харп. У відомстві заявили, що Навальному стало зле під час прогулянки, він практично відразу знепритомнів. Медики не змогли врятувати його життя, понад півгодини намагаючись його реанімувати.

Прессекретарка російського політика Кіра Ярмиш повідомила, що в медичному висновку про смерть, показаному напередодні матері Олексія Навального, вказали "природні причини".

22 лютого мати російського опозиціонера Олексія Навального - Людмила заявила, що слідчі показали їй тіло сина, однак не видали для поховання. Вони зажадали провести таємний похорон опозиціонера, і пригрозили його матері в разі непокори.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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