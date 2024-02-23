Матері навального погрожують поховати її сина в колонії, якщо вона відмовиться від таємного похорону - команда Навального

Матері Олексія Навального слідчий поставив ультиматум: або вона протягом 3 годин погоджується на таємний похорон без публічного прощання, або Олексія поховають у колонії. Про це повідомила прессекретарка команди Навального - Кіра Ярмиш. Вона також зазначила, що команда опозиційного російського політика "зробить усе, що б не дозволити втілити ці погрози в життя". Заяви Ярмиш цитує УНН.

Наша мета - не дозволити їм втілити ці погрози в життя. Всі повинні зараз скрізь говорити про це і розповідати про те, до якого позамежного почуття мерзенності і підлості може дійти Путін. Ми повинні зробити так, щоб усі в Росії і в світі знали про те, що відбувається. І вимагали виконати закон.