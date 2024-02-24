Тіло Навального віддали матері
Київ • УНН
Тіло російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у в'язниці, передали його матері.
Тіло російського опозиціонера Олексія Навального, який загинув у в’язниці, віддали матері. Про це повідомила його прессекретар Кіра Ярмиш, передає УНН.
Тіло Олексія віддали матері. Дуже дякую всім, хто вимагав цього разом з нами
Вона додала, що Людмила Навальна знаходиться у Салехарді. За її словами, інформація про формат похорон буде надана згодом. Вона зазначила, поки невідомо чи дозволить влада провести похорон Навального так, як того забажає родина.
Матері навального погрожують поховати її сина в колонії, якщо вона відмовиться від таємного похорону - команда Навального23.02.24, 18:06 • 24441 перегляд