Соратники Навального повідомили місце і дату похорону російського опозиціонера
Київ • УНН
Похорон Олексія Навального відбудеться 1 березня в одному з храмів Москви.
Похорон Олексія Навального, який помер у заполярній колонії рф 16 лютого, відбудеться 1 березня на Борисовському кладовищі в Москві. Про це повідомила експрессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш у мережі X, передає УНН.
Відспівування Олексія Навального відбудеться в церкві ікони Божої Матері "Утамуй мої печалі" в Мар'їно 1 березня о 14:00
Напередодні стало відомо, що соратники Навального не можуть знайти в Москві зал для проведення церемонії прощання з політиком, - ритуальні агентства і майданчики надавати таку послугу відмовилися.
У деяких організаціях заявили, що приміщення зайняте, в інших відмовили в наданні послуг при згадці Навального. При цьому вказується, що "великий нормальний зал" для прощання з Навальним вдалося знайти в Новокосино (район у Москві, розташований у східному адміністративному окрузі), і все ж укладення договору "не відбулося".
Довідково
Олексій Навальний перебував у російській колонії з лютого 2021 р., коли суд на вимогу федеральної служби виконання покарань замінив його умовний строк у справі "Ів Роше" від 2014 р. на реальний.
У серпні 2023 р. його визнали винним у створенні так званого "екстремістського співтовариства" і засудили до 19 років. Олексій Навальний помер 16 лютого в колонії особливого режиму "Полярний вовк" у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
У висновку про його смерть сказано, що політик помер від природних причин. Інших подробиць не наводять.
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