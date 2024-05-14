Sony назвала новых руководителей PlayStation после отставки Джима Райана
Киев • УНН
Sony назначила Хермена Хюльста и Хидеаки Нишино возглавить подразделение PlayStation, разделив ответственность за платформы и игровой бизнес.
Sony назначает согенеральных директоров Хермена Хюльста и Хидеаки Нишино руководителями подразделения PlayStation с 1 июня, пишет УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
Хермен Хюльст, который в настоящее время является руководителем студии PlayStation, будет назначен генеральным директором студийной бизнес-группы Sony Interactive Entertainment (SIE). Хидеаки Нишино будет назначен генеральным директором платформенной бизнес-группы SIE, и оба будут подчиняться финансовому директору Sony и главе SIE Хироки Тотоки.
Необычное назначение согенеральных директоров произошло всего через несколько месяцев после того, как бывший руководитель PlayStation Джим Райан ушел в отставку.
Тотоки исполнял обязанности временного генерального директора SIE и работал над поиском преемника на должность генерального директора SIE, но теперь Sony решила, что хочет разделить обязанности по управлению своим бизнесом PlayStation в отношении платформ и игр. И Нишино, и Хюльст являются ветеранами Sony, причем Нишино проработал в Sony на нескольких должностях более 20 лет.
Sony впервые назначила согенеральных директоров для управления своим бизнесом PlayStation, и это происходит на фоне того, как игровая индустрия переживает последствия увольнений за последние 18 месяцев. Ранее в этом году Sony уволила 900 сотрудников PlayStation и закрыла свою лондонскую студию в Великобритании, которая разрабатывала игры для PlayStation VR.
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Объявление Sony о новых руководителях PlayStation также происходит всего за несколько часов до того, как компания должна сообщить о своих последних доходах. Sony снизила прогнозы продаж консоли PS5 в прошлом квартале, поэтому сейчас все внимание обращено на количество единиц PS5, которые компании удалось продать в 2023 финансовом году, завершившемся 31 марта. Также возможны дополнительные намеки на амбициозные планы Sony по выпуску PlayStation PC.
Во время телеконференции о финансовых результатах в начале этого года глава SIE Хироки Тотоки в частности обсудил возможность развития игр PlayStation на ПК/мультиплатформе. "Раньше мы хотели популяризировать консоли... но в этом есть синергия, - сказал Тотоки, - Поэтому, если у вас есть сильный собственный контент, не только для нашей консоли, но и для других платформ, таких как компьютеры, собственный контент можно развивать с помощью нескольких платформ, и это может способствовать повышению операционной прибыли".
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