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Sony увольняет 900 сотрудников PlayStation

Sony увольняет 900 сотрудников PlayStation

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 15:00  •  5401 просмотра

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Sony увольняет около 900 сотрудников, или 8% от общего количества персонала, из различных студий PlayStation, включая Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games и Firesprite.

Компания Sony заявляет, что увольняет около 900 сотрудников своего подразделения PlayStation, это около 8% от общего количества персонала. Об этом пишет The Verge, передает УНН.

Детали

Увольнения коснутся различных студий PlayStation, включая Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games и Firesprite.

Мы приняли чрезвычайно трудное решение объявить о нашем плане начать сокращение общей численности персонала по всему миру примерно на 8 процентов, или около 900 человек, с учетом местного законодательства и консультаций

- сказал руководитель PlayStation Джим Райан.

Пострадают несколько студий PlayStation. В частности, Sony закрыла свою студию в Лондоне, которая разрабатывала игры для PlayStation VR. Американские студии Insomniac Games и Naughty Dog, а также студия Sony Guerrilla, базирующаяся в Нидерландах, также пострадали. В целом это коснется работников в Северной и Южной Америке, Японии, а также в регионах EMEA и APAC.

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Увольнения произошли через несколько дней после того, как Sony не выполнила план продаж PS5, что привело к падению цены акций компании на 10 миллиардов долларов. Хотя перспективы PS5 оказались не такими, как ожидала Sony, аналитики также указали на почти десятилетний минимум прибыли от игр, что свидетельствует о том, что стоимость производства игр съедает маржу Sony в игровом бизнесе.

Президент Sony Хироки Тотоки ранее в этом месяце также обсуждал возможность развития игр PlayStation на ПК, и похоже, что Sony направляет больше ресурсов на свои усилия в сфере ПК и мобильных устройств.

Контекст

Игровую индустрию страдала от волн увольнений в течение всего 2023 года и это продолжается в 2024-м. В прошлом месяце Microsoft уволила 1 900 сотрудников Activision Blizzard и Xbox, что составляет около 8 процентов всего подразделения Microsoft Gaming. Unity также уволила 25 процентов своей рабочей силы в прошлом месяце, а Discord - 17 процентов своих работников.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Sony звільняє 900 співробітників PlayStation
Sony lays off 900 PlayStation employees
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Sony увольняет 900 сотрудников PlayStation

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