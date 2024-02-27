Sony звільняє 900 співробітників PlayStation
Київ • УНН
Sony звільняє близько 900 співробітників, або 8% від загальної кількості персоналу, з різних студій PlayStation, включаючи Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games і Firesprite.
Компанія Sony заявляє, що звільняє близько 900 співробітників свого підрозділу PlayStation, це близько 8% від загальної кількості персоналу. Про це пише The Verge, передає УНН.
Деталі
Звільнення торкнуться різних студій PlayStation, включаючи Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games та Firesprite.
Ми прийняли надзвичайно важке рішення оголосити про наш план розпочати скорочення загальної чисельності персоналу по всьому світу приблизно на 8 відсотків, або близько 900 осіб, з урахуванням місцевого законодавства та консультацій
Постраждають кілька студій PlayStation. Зокрема, Sony закрила свою студію у Лондоні, яка розробляла ігри для PlayStation VR. Американські студії Insomniac Games та Naughty Dog, а також студія Sony Guerrilla, що базується в Нідерландах, також постраждали. Загалом це торкнеться працівників у Північній та Південній Америці, Японії, а також у регіонах EMEA та APAC.
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Звільнення відбулися через кілька днів після того, як Sony не виконала план продажів PS5, що призвело до падіння ціни акцій компанії на 10 мільярдів доларів. Хоча перспективи PS5 виявилися не такими, як очікувала Sony, аналітики також вказали на майже десятирічний мінімум прибутку від ігор, що свідчить про те, що вартість виробництва ігор з'їдає маржу Sony в ігровому бізнесі.
Президент Sony Хірокі Тотокі раніше цього місяця також обговорював можливість розвитку ігор PlayStation на ПК, і схоже, що Sony спрямовує більше ресурсів на свої зусилля у сфері ПК та мобільних пристроїв.
Контекст
Ігрову індустрію потерпала від хвиль звільнень протягом усього 2023 року і це продовжується у 2024-му. Минулого місяця Microsoft звільнила 1 900 співробітників Activision Blizzard та Xbox, що становить близько 8 відсотків усього підрозділу Microsoft Gaming. Unity також звільнила 25 відсотків своєї робочої сили минулого місяця, а Discord - 17 відсотків своїх працівників.
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