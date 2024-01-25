Гігант інтернет-торгівлі eBay звільняє 1 000 працівників
Київ • УНН
eBay має намір звільнити 1 000 співробітників, приблизно 9% робочої сили, через стрімке зростання витрат, що випереджає зростання бізнесу. Генеральний директор Джеймі Іанноне також оголосив про плани скоротити кількість контрактів з "альтернативною робочою силою".
Через занадто високі витрати і занадто низьке зростання, в Ebay прийняли рішення, згідно якого у компанії буде скорочено майже кожне десяте робоче місце.
Про це передає УНН із посиланням на Business Insider.
Деталі
Генеральний директор eBay Джеймі Янноне оголосив про звільнення стосуватимуться 1000 осіб, тобто приблизно 9%. штатних працівників. Компанія також планує скоротити контракти з "альтернативною робочою силою" в найближчі місяці.
Серед причин, керівництво компанії вказує "складне макроекономічне середовище": витрати зростали швидше, ніж бізнес.
Хоча ми досягаємо прогресу в реалізації нашої стратегії, кількість персоналу та витрати випереджають зростання нашого бізнесу
Янноне попросив американських співробітників працювати з дому 24 січня, "щоб забезпечити простір і приватність для цих розмов". Він сказав, що працівники будуть повідомлені, якщо їх звільнить керівник через Zoom.
Ми зобов'язуємося ставитися до всіх з повагою і співчуттям під час цього перехідного періоду і надавати постраждалим співробітникам підтримку і ресурси
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