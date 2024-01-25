eBay уволит 1 000 сотрудников на фоне высоких расходов и медленного роста

Из-за слишком высоких расходов и слишком низкого роста, в Ebay приняли решение, согласно которому в компании будет сокращено почти каждое десятое рабочее место. Об этом передает УНН с ссылкой на Business Insider.

Детали

Генеральный директор eBay Джейми Янноне объявил об увольнениях, которые будут касаться 1000 человек, то есть примерно 9%. штатных работников. Компания также планирует сократить контракты с "альтернативной рабочей силой" в ближайшие месяцы.

Среди причин, руководство компании указывает "сложную макроэкономическую среду": расходы росли быстрее, чем бизнес.

Хотя мы достигаем прогресса в реализации нашей стратегии, количество персонала и расходы опережают рост нашего бизнеса - объяснил управляющий директор.

Янноне попросил американских сотрудников работать из дома 24 января, "чтобы обеспечить пространство и приватность для этих разговоров". Он сказал, что работники будут уведомлены, если их уволит руководитель из-за Zoom.

Мы обязуемся относиться ко всем с уважением и сочувствием во время этого переходного периода и оказывать пострадавшим сотрудникам поддержку и ресурсы - сказал Янноне.

Напомним,

Google увольняет сотни сотрудников в рамках сокращения расходов, на фоне более широкого сокращения рабочих мест в технологической отрасли.

Tesla планирует выпустить новый и дешевый электромобиль под названием "Redwood" в 2025 году