eBay уволит 1 000 сотрудников на фоне высоких расходов и медленного роста
eBay намерен уволить 1 000 сотрудников, примерно 9% рабочей силы, из-за стремительного роста расходов, опережающего рост бизнеса. Генеральный директор Джейми Ианноне также объявил о планах сократить количество контрактов с "альтернативной рабочей силой".
Десятки потенциальных планет могут быть благоприятными для жизни: исследование ученых
Ученые обнаружили 85 возможных экзопланет с температурой, пригодной для жизни. Шестьдесят из этих потенциальных экзопланет являются свежими находками.
Ученые обнаружили в Антарктиде неизвестные ранее колонии императорских пингвинов
Исследователи обнаружили четыре ранее незамеченные колонии императорских пингвинов в Антарктиде. Некоторые колонии переместились из-за таяния льда вследствие изменения климата, что уменьшило общую численность популяции до 300 000 пар.
В Шри-Ланке приняли закон, предусматривающий ответственность социальных сетей за "незаконный" контент
Шри-Ланка приняла закон, предусматривающий ответственность социальных сетей за "незаконный" контент, направленный на борьбу с киберпреступлениями, такими как жестокое обращение с детьми и кража данных. Критики утверждают, что закон угрожает свободе слова и может навредить ИТ-индустрии страны.
Прогноз роста ВВП в Германии снижен из-за жесткой экономии
Институт ifo снизил прогноз роста ВВП Германии на 2024 год до 0,7%, объясняя это мерами жесткой экономии на сумму почти 19 миллиардов евро, в одобренном Бундестагом бюджете.
Правительство Польши планирует существенно либерализовать законодательство об абортах
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах подать в парламент законопроект, который предлагает легализовать аборты до двенадцатой недели беременности, а также продажу противозачаточных таблеток без рецепта с 15-летнего возраста. Это произошло после широких протестов в ответ на более жесткие законы об абортах, введенные в 2021 году.
Выбросы CO2 от ископаемого топлива в ЕС достигли 60-летнего минимума
Выбросы ископаемого топлива "наконец вернулись к уровню 1960-х годов", говорят аналитики, но они предупреждают, что уровень все еще снижается слишком медленно.
Астрономов озадачила самая давняя черная дыра из выявленных во Вселенной
Астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) обнаружили древнюю черную дыру в центре галактики GN-z11, расположенной на расстоянии около 13,4 миллиарда световых лет. Наблюдаемый размер черной дыры вызывает недоумение, поскольку он слишком велик для ее возраста, что позволяет предположить, что ранние черные дыры могут расти быстрее, чем считается.
Сразу две украинские художницы стали победительницами Болонской выставки иллюстраторов
Украинские иллюстраторы Полина Дорошенко и Оксана Домашич были названы среди победителей 58-й Болонской выставки иллюстраторов.
Новая китайская лаборатория темной материи стала самой большой и глубокой
Подземная лаборатория Цзиньпин в Китае, самая глубокая и большая подземная лаборатория в мире, в настоящее время занимается поиском темной материи. Широкие возможности лаборатории позволяют проводить передовые эксперименты по обнаружению темной материи