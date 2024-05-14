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Sony назвала нових очільників PlayStation після відставки Джима Раяна

Sony назвала нових очільників PlayStation після відставки Джима Раяна

Київ • УНН

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Sony призначила Гермена Хюлста та Хідеакі Нішіно очолити підрозділ PlayStation, розділивши відповідальність за платформи та ігрові бізнеси.

Sony призначає співгенеральних директорів Гермена Хюлста і Хідеакі Нішіно керівниками підрозділу PlayStation з 1 червня, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Гермен Хюлст, який зараз є керівником студії PlayStation, буде призначений генеральним директором студійної бізнес-групи Sony Interactive Entertainment (SIE). Хідеакі Нішіно буде призначено генеральним директором платформної бізнес-групи SIE, і обидва будуть підпорядковуватися фінансовому директору Sony та голові SIE Хірокі Тотокі.

Незвичайне призначення співгенеральних директорів відбулося лише через кілька місяців після того, як колишній керівник PlayStation Джим Раян пішов у відставку.

Тотокі виконував обов'язки тимчасового генерального директора SIE і працював над пошуком наступника на посаду генерального директора SIE, але тепер Sony вирішила, що хоче розділити обов'язки щодо управління своїм бізнесом PlayStation щодо платформ та ігор. І Нішіно, і Хюлст є ветеранами Sony, причому Нішіно пропрацював у Sony на кількох посадах понад 20 років.

Sony вперше призначила співгенеральних директорів для управління своїм бізнесом PlayStation, і це відбувається на тлі того, як ігрова індустрія переживає наслідки звільнень за останні 18 місяців. Раніше цього року Sony звільнила 900 співробітників PlayStation і закрила свою лондонську студію у Великій Британії, яка розробляла ігри для PlayStation VR.

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На початку цього року Microsoft звільнила 1900 співробітників Activision і Xbox, а потім минулого тижня закрила студії Bethesda, які стоять за Redfall та Hi-Fi Rush, під час чергового раунду звільнень.

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Оголошення Sony про нових очільників PlayStation також відбувається лише за кілька годин до того, як компанія має повідомити про свої останні доходи. Sony знизила прогнози продажів консолі PS5 у минулому кварталі, тому зараз уся увага звернена на кількість одиниць PS5, які компанії вдалося продати у 2023 фінансовому році, що завершився 31 березня. Також можливі додаткові натяки на амбітні плани Sony щодо випуску PlayStation PC.

Під час телеконференції про фінансові результати на початку цього року голова SIE Хірокі Тотокі зокрема обговорив можливість розвитку ігор PlayStation на ПК/мультиплатформі. "Раніше ми хотіли популяризувати консолі... але в цьому є синергія, - сказав Тотокі. - Тому, якщо у вас є сильний власний контент, не тільки для нашої консолі, але і для інших платформ, таких як комп'ютери, власний контент можна розвивати за допомогою кількох платформ, і це може сприяти підвищенню операційного прибутку".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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