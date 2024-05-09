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Microsoft потребує ігор на кшталт Hi-Fi Rush, але IT-гігант закрив студію її розробника

Microsoft потребує ігор на кшталт Hi-Fi Rush, але IT-гігант закрив студію її розробника

Київ • УНН

 • 80320 перегляди

Microsoft закриває Tango Gameworks, студію, яка створила високо оцінену критиками гру Hi-Fi Rush, разом з іншими студіями, а глава Xbox Метт Буті наголошує на необхідності створення більш "престижних і корисних" ігор.

Microsoft закрив проект Hi-Fi Rush японського розробника Tango Gameworks, а також ще 3 студії. Водночас глава Xbox Game Studios Метт Буті провів обговорення майбутніх цілей, на якій оголосив про потребу у розробці нових ігор, які дадуть "престиж і нагороди". Про це передає УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Microsoft вирішив закрити низку студій, - йдеться про Tango Gameworks (Ghostwire Tokyo, The Evil Within, Hi-Fi Rush) та Arkane Austin (Redfall, Prey). Вплив цієї новини сколихнув індустрію до основи, але, здається, мильна опера на цьому ще не закінчилася.

Згідно з інформацією The Verge Метт Буті, глава Xbox Game Studios пояснив підхід компанії до майбутнього.

Зазначене засмутило багатьох шанувальників та викликало бурю критики, вказують оглядачі ігрової індустрії.

Закриття Tango Gameworks особливо боляче, коли ми згадуємо нещодавній успіх Hi-Fi Rush. Музична пригода Chai була однією з найвищих оцінок ігор минулого року, завоювавши любов як шанувальників, так і критиків за безтурботний гумор, реактивний бій і яскраве зображення.

– пише розважальний веб-сайт IGN.

За всіма рахунками, включно з власними рахунками Microsoft, Tango Gameworks став хітом і чимось абсолютно не схожим ні на що раніше. До Hi-Fi Rush Tango Gameworks була відома виключно своїми іграми жахів на виживання, зокрема серією The Evil Within і Ghostwire: Tokyo.

Тим часом глава Xbox Філ Спенсер в інтерв’ю Kinda Funny Games розповів про те, наскільки важливо для Xbox дозволити студіям створювати ігри поза зоною комфорту.

Я хочу дати командам творчу платформу для просування своїх здібностей і прагнень

- заявив Спенсер.

Спенсер похвалив Hi-Fi Rush за його "високу якість" і сказав, що гравці можуть "очікувати" побачити більше назв з Японії, які нагадають такі проекти, як Lost Odyssey і Blue Dragon.

Хоча є назви, які ми ще не можемо анонсувати. Ми зараз розробляємо нові ігри у співпраці з японськими компаніями 

- заявив Спенсер в інтерв’ю.

Нагадаємо

Microsoft побудує новий центр штучного інтелекту у США: оголошено про інвестиції в розмірі 3,3 мільярда доларів США в центр обробки даних у штаті Вісконсін та навчальні програми в галузі штучного інтелекту для місцевих жителів, які працюють у виробництві. 

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