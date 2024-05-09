Microsoft нуждается в играх типа Hi-Fi Rush, но IT-гигант закрыл студию ее разработчика

Microsoft закрыл проект Hi-Fi Rush японского разработчика Tango Gameworks, а также еще 3 студии. В то же время глава Xbox Game Studios Мэтт Бути провел обсуждение будущих целей, на которой объявил о необходимости в разработке новых игр, которые дадут "престиж и награды". Об этом передает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Microsoft решил закрыть ряд студий, - речь идет о Tango Gameworks (Ghostwire Tokyo, The Evil Within, Hi-Fi Rush) и Arkane Austin (Redfall, Prey). Влияние этой новости всколыхнуло индустрию до основания, но, кажется, мыльная опера на этом еще не закончилась.

Согласно информации The Verge Мэтт Бути, глава Xbox Game Studios объяснил подход компании к будущему.

Указанное огорчило многих поклонников и вызвало бурю критики, указывают обозреватели игровой индустрии.

Закрытие Tango Gameworks особенно больно, когда мы вспоминаем недавний успех Hi-Fi Rush. Музыкальное приключение Chai было одной из самых высоких оценок игр прошлого года, завоевав любовь как поклонников, так и критиков за беззаботный юмор, реактивный бой и яркое изображение. - пишет развлекательный веб-сайт IGN.

По всем счетам, включая собственные счета Microsoft, Tango Gameworks стал хитом и чем-то совершенно не похожим ни на что ранее. До Hi-Fi Rush Tango Gameworks была известна исключительно своими играми ужасов на выживание, в частности серией The Evil Within и Ghostwire: Tokyo.

Тем временем глава Xbox Фил Спенсер в интервью Kinda Funny Games рассказал о том, насколько важно для Xbox позволить студиям создавать игры вне зоны комфорта.

Я хочу дать командам творческую платформу для продвижения своих способностей и стремлений - заявил Спенсер.

Спенсер похвалил Hi-Fi Rush за его "высокое качество" и сказал, что игроки могут "ожидать" увидеть больше названий из Японии, которые напомнят такие проекты, как Lost Odyssey и Blue Dragon.

Хотя есть названия, которые мы еще не можем анонсировать. Мы сейчас разрабатываем новые игры в сотрудничестве с японскими компаниями - заявил Спенсер в интервью.

Напомним,

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