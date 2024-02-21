Сольский обсудил с румынским коллегой транзит украинской агропродукции: что известно

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел очередную онлайн-встречу с министром сельского хозяйства и сельского развития Румынии Флорином-Ионуцем Барбу, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.

Детали

По данным ведомства, стороны обсудили вопросы сотрудничества в аграрной отрасли между Украиной и Румынией.

Сольский поблагодарил коллегу за поддержку в обеспечении бесперебойного транзита украинской агропродукции по территории Румынии в европейские порты.

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Министр агрополитики Украины подчеркнул, что Украина высоко ценит сотрудничество с Румынией и, особенно, помощь в налаживании транзитных путей.

Напомним, что Украина не экспортирует зерновые в Румынию с лета 2023 года, после того как были введены ограничения на уровне Евросоюза. Зерновые культуры едут по территории Румынии транзитом. В частности, в январе 2024 года было перевезено 1,1 млн тонн, в первой половине февраля - 0,6 млн тонн зерновых.