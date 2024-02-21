"Стыд и позор": генконсул Польши во Львове извинилась перед Украиной за протесты фермеров на границе

Генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич осудила действия польских фермеров, которые блокируют границу и извинилась перед Украиной за действия аграриев. Об этом говорится в ее заметке на Facebook, пишет УНН.

Детали

Польский генконсул отметила, что она больше не может молчать и делать вид, что не видит действий, "которые позорят Польшу на польско-украинской границе".

Я не могу делать вид, что не вижу этих позорных действий Польши на польско-украинской границе. Прошу прощения у вас, дорогие украинские друзья. То, что происходит, не может быть делом рук моих соотечественников - написала Дзвонкевич.

Она сравнила нынешнюю ситуацию с блокадой границы воюющей страны с событиями Второй мировой войны. Тогда россияне отказали в посадке самолетам союзников с помощью для Варшавы.

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А что сегодня делают "польские" фермеры и транспортники? Я не верю, что они поляки... Настоящий поляк никогда не ударит ножом в спину соседа, который борется за свободу. Дело не в требованиях, а в форме протеста. Стыд и позор. Прошу прощения у воюющей Украины, извините - заявила генеральная консулка Польши во Львове

Свое сообщение генконсул иллюстрировала картиной украинской художницы, которую она получила от нее как благодарность за оказанную поляками помощь украинцам после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По ее словам, картина символически представляет сестер в объятиях - Украину и Польшу.

Напомним

Польские и украинские чиновники провели экстренные переговоры для решения спора по блокированию пограничных переходов, вызванного протестами польских фермеров против импорта продовольствия из Украины.

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