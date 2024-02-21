"Стыд и позор": генконсул Польши во Львове извинилась перед Украиной за протесты фермеров на границе
Киев • УНН
Генеральный консул Польши во Львове осудил действия польских фермеров, которые заблокировали границу с Украиной, и извинился перед Украиной за действия фермеров.
Генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич осудила действия польских фермеров, которые блокируют границу и извинилась перед Украиной за действия аграриев. Об этом говорится в ее заметке на Facebook, пишет УНН.
Детали
Польский генконсул отметила, что она больше не может молчать и делать вид, что не видит действий, "которые позорят Польшу на польско-украинской границе".
Я не могу делать вид, что не вижу этих позорных действий Польши на польско-украинской границе. Прошу прощения у вас, дорогие украинские друзья. То, что происходит, не может быть делом рук моих соотечественников
Она сравнила нынешнюю ситуацию с блокадой границы воюющей страны с событиями Второй мировой войны. Тогда россияне отказали в посадке самолетам союзников с помощью для Варшавы.
Приведет к потере рабочих мест: польский министр предостерегает от полной блокады границы Украины20 февраля 2024, 17:51 • 24233 просмотра
А что сегодня делают "польские" фермеры и транспортники? Я не верю, что они поляки... Настоящий поляк никогда не ударит ножом в спину соседа, который борется за свободу. Дело не в требованиях, а в форме протеста. Стыд и позор. Прошу прощения у воюющей Украины, извините
Свое сообщение генконсул иллюстрировала картиной украинской художницы, которую она получила от нее как благодарность за оказанную поляками помощь украинцам после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По ее словам, картина символически представляет сестер в объятиях - Украину и Польшу.
Напомним
Польские и украинские чиновники провели экстренные переговоры для решения спора по блокированию пограничных переходов, вызванного протестами польских фермеров против импорта продовольствия из Украины.
Варшава не исключает дальнейших ограничений на украинский экспорт21 февраля 2024, 10:03 • 21447 просмотров
"Стыд и позор": генконсул Польши во Львове извинилась перед Украиной за протесты фермеров на границе
Генеральный консул Польши во Львове осудил действия польских фермеров, которые заблокировали границу с Украиной, и извинился перед Украиной за действия фермеров.
В розыск объявлен бывший руководитель оборонного госпредприятия: он нарушил обязанности при внесении залога
Суд принял решение о переносе срока уплаты залога в размере 1,8 миллиона гривен для бывшего руководителя государственного оборонного предприятия, который скрывается от правосудия и обвиняется в присвоении 2 миллионов гривен государственных средств, предназначенных для поддержки Вооруженных Сил Украины.
Умер борец за независимость Украины Степан Хмара
Бывший советский политзаключенный и борец за независимость Украины Степан Хмара умер в возрасте 86 лет.
Венгрии не удалась попытка исключить из санкционного списка ЕС трех человек, в том числе российских олигархов - СМИ
ЕС согласился продлить санкции против более 1900 физических и юридических лиц, в том числе российских и белорусских, еще на шесть месяцев, несмотря на неудачную попытку Венгрии снова изъять некоторых лиц из санкционного списка.
В области, которую контролируют соратники Гройсмана, школы и детсады покупают продукты по явно завышенным ценам - СМИ
Учебные заведения в Винницкой области, подконтрольные партии Гройсмана, регулярно покупают продукты по явно завышенным ценам, такие как яйца, сахар, соль, молоко и панировочные сухари.
Суд поддержал фирму, которая срывает тендер по питанию для ВСУ и может стоять за информационной атакой на Минобороны
Суд поддержал фирму, которая срывает тендер по питанию для ВСУ и может стоять за информационной атакой на Минобороны.
В 13-й пакет санкций против рф попали почти 200 юридических и физических лиц - Боррель
ЕС согласовал свой 13-й пакет санкций против России против около 200 физических и юридических лиц, направленных против организаций, помогающих России обходить торговые санкции.
Банк развития Германии выделил на поддержку Украины более 1,4 миллиарда евро
Германия выделяет более 1,4 миллиарда евро через KfW на поддержку энергетического сектора Украины, жилищные программы для перемещенных лиц и ремонт инфраструктуры, в частности учреждений здравоохранения и школ, поврежденных во время войны.
Изменения относительно помощи ВПЛ: Лубинец призвал правительство пересмотреть решение
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к премьер-министру с просьбой пересмотреть возможность ограничения выплат внутренне перемещенным лицам с марта, поскольку это может лишить до 1 миллиона ВПЛ их единственного источника дохода.
В комитете по нацбезопасности назвали вызовы, с которыми Украина встретится в 2024 году
Украина столкнется с вызовами, связанными с политическими событиями в США и Польше, а также с целью россии полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области в 2024 году.