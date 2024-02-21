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"Стыд и позор": генконсул Польши во Львове извинилась перед Украиной за протесты фермеров на границе

"Стыд и позор": генконсул Польши во Львове извинилась перед Украиной за протесты фермеров на границе

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 11:23  •  13677 просмотра

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Генеральный консул Польши во Львове осудил действия польских фермеров, которые заблокировали границу с Украиной, и извинился перед Украиной за действия фермеров.

Генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич осудила действия польских фермеров, которые блокируют границу и извинилась перед Украиной за действия аграриев. Об этом говорится в ее заметке на Facebook, пишет УНН.

Детали 

Польский генконсул отметила, что она больше не может молчать и делать вид, что не видит действий, "которые позорят Польшу на польско-украинской границе".

Я не могу делать вид, что не вижу этих позорных действий Польши на польско-украинской границе. Прошу прощения у вас, дорогие украинские друзья. То, что происходит, не может быть делом рук моих соотечественников

- написала Дзвонкевич.

Она сравнила нынешнюю ситуацию с блокадой границы воюющей страны с событиями Второй мировой войны. Тогда россияне отказали в посадке самолетам союзников с помощью для Варшавы. 

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А что сегодня делают "польские" фермеры и транспортники? Я не верю, что они поляки... Настоящий поляк никогда не ударит ножом в спину соседа, который борется за свободу. Дело не в требованиях, а в форме протеста. Стыд и позор. Прошу прощения у воюющей Украины, извините

- заявила генеральная консулка Польши во Львове

Свое сообщение генконсул иллюстрировала картиной украинской художницы, которую она получила от нее как благодарность за оказанную поляками помощь украинцам после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По ее словам, картина символически представляет сестер в объятиях - Украину и Польшу.

Напомним

Польские и украинские чиновники провели экстренные переговоры для решения спора по блокированию пограничных переходов, вызванного протестами польских фермеров против импорта продовольствия из Украины.

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Владимир Омельченко

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"Стыд и позор": генконсул Польши во Львове извинилась перед Украиной за протесты фермеров на границе

Генеральный консул Польши во Львове осудил действия польских фермеров, которые заблокировали границу с Украиной, и извинился перед Украиной за действия фермеров.

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