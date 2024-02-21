"Сором і ганьба": генконсул Польщі у Львові перепросила в України за протести фермерів на кордоні
Київ • УНН
Генеральний консул Польщі у Львові засудив дії польських фермерів, які заблокували кордон з Україною, і вибачився перед Україною за дії фермерів.
Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич засудила дії польських фермерів, які блокують кордон та перепросила в України за дії аграріїв. Про це йдеться у її дописі на Facebook, пише УНН.
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Польська генконсул зазначила, що вона більше не може мовчати і вдавати, що не бачить дій, "які ганьблять Польщу на польсько-українському кордоні".
Я не можу вдавати, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Прошу вибачення у вас, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників
Вона порівняла нинішню ситуацію з блокадою кордону воюючої країни з подіями Другої світової війни. Тоді росіяни відмовили у посадці літакам союзників з допомогою для Варшави.
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А що сьогодні роблять "польські" фермери і транспортники? Я не вірю, що вони поляки... Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусіда, який бореться за свободу. Справа не у вимогах, а у формі протесту. Сором і ганьба. Прошу вибачення у воюючої України, вибачте
Свій допис генконсул ілюструвала картиною української художниці, яку вона отримала від неї як вдячність за надану поляками допомоги українцям після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
За її словами, картина символічно представляє сестер в обіймах - Україну і Польщу.
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