"Сором і ганьба": генконсул Польщі у Львові перепросила в України за протести фермерів на кордоні

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич засудила дії польських фермерів, які блокують кордон та перепросила в України за дії аграріїв. Про це йдеться у її дописі на Facebook, пише УНН.

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Польська генконсул зазначила, що вона більше не може мовчати і вдавати, що не бачить дій, "які ганьблять Польщу на польсько-українському кордоні".

Я не можу вдавати, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Прошу вибачення у вас, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників

Вона порівняла нинішню ситуацію з блокадою кордону воюючої країни з подіями Другої світової війни. Тоді росіяни відмовили у посадці літакам союзників з допомогою для Варшави.

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А що сьогодні роблять "польські" фермери і транспортники? Я не вірю, що вони поляки... Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусіда, який бореться за свободу. Справа не у вимогах, а у формі протесту. Сором і ганьба. Прошу вибачення у воюючої України, вибачте