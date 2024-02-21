Сольський обговорив з румунським колегою транзит української агропродукції: що відомо
Київ • УНН
Міністр аграрної політики України обговорив з міністром сільського господарства та розвитку сільських територій Румунії питання співпраці в аграрному секторі між двома країнами та подякував колезі за підтримку безперебійного транзиту української сільськогосподарської продукції через територію Румунії до європейських портів.
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів чергову онлайн-зустріч з міністром сільського господарства та сільського розвитку Румунії Флоріном-Іонуцем Барбу, передає УНН із посилання на Мінагрополітики.
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За даними відомства, сторони обговорили питання співробітництва в аграрній галузі між Україною та Румунією.
Сольський подякував колезі за підтримку в забезпеченні безперебійного транзиту української агропродукції територією Румунії до європейських портів.
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Міністр агрополітики України наголосив, що Україна високо цінує співпрацю з Румунією і, особливо, допомогу в налагодженні транзитних шляхів.
Нагадаємо, що Україна не експортує зернові в Румунію з літа 2023 року, після того як були запроваджені обмеження на рівні Євросоюзу. Зернові культури їдуть територією Румунії транзитом. Зокрема, у січні 2024 року було перевезено 1,1 млн тонн, в першій половині лютого - 0,6 млн тонн зернових.