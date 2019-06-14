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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня украинцы узнают первые результаты ВНО

Киев • УНН

 • 5732 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодня на информационных страницах участников размещены результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, физике. Участники могут также загрузить карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам. Об этом УНН сообщили в УЦОКО. 

Сегодня украинцы узнают первые результаты ВНО

В случае возникновения сомнений в правильности установки результата участник внешнего независимого оценивания может подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования.

Апелляционные заявления по результатам ВНО можно подавать в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов внешнего независимого оценивания по определенному учебному предмету, учитывая день объявления. Подробнее с процедурой подачи апелляции можно ознакомиться на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе "Апелляции".

Порог теста ВНО по физике составил 13 тестовых баллов .

Напомним, порог теста ВНО по украинскому языку составил 23 тестовых балла .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порог теста ВНО по математике составил 11 тестовых баллов

Как сообщал УНН, появился график проведения дополнительной сессии ВНО.

Украинские Национальные Новости

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