Сегодня украинцы узнают первые результаты ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодня на информационных страницах участников размещены результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, физике. Участники могут также загрузить карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам. Об этом УНН сообщили в УЦОКО.
В случае возникновения сомнений в правильности установки результата участник внешнего независимого оценивания может подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования.
Апелляционные заявления по результатам ВНО можно подавать в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов внешнего независимого оценивания по определенному учебному предмету, учитывая день объявления. Подробнее с процедурой подачи апелляции можно ознакомиться на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе "Апелляции".
Порог теста ВНО по физике составил 13 тестовых баллов .
Напомним, порог теста ВНО по украинскому языку составил 23 тестовых балла .
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Как сообщал УНН, появился график проведения дополнительной сессии ВНО.