Поріг тесту ЗНО з української мови склав 23 тестових бали

КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг "склав/не склав" для тесту зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, який у 2019 році дорівнюватиме 23 тестовим балам. Відповідне рішення комісії було ухвалено під час засідання, що відбулось у Міністерстві освіти і науки, передає УНН.