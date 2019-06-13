Поріг тесту ЗНО з української мови склав 23 тестових бали
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг "склав/не склав" для тесту зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, який у 2019 році дорівнюватиме 23 тестовим балам. Відповідне рішення комісії було ухвалено під час засідання, що відбулось у Міністерстві освіти і науки, передає УНН.
Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до закладів вищої освіти.
Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з української мови і літератури складає 53 613 осіб, що дорівнює 16 % від загальної кількості учасників тестування.
До 14 червня мають бути оголошені результати, що отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту з української мови і літератури.
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Як відомо, результати ЗНО з української мови і літератури також будуть враховані, як державна підсумкова атестація за шкільний курс з української мови. Експертна комісія також затвердить таблицю відповідності тестових балів оцінкам за шкалою 1-12 балів.
Максимальна кількість балів, яку мав можливість отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури, дорівнює 104 тестовим балам.
Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з української мови, правильно виконавши всі завдання, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація з української мови, дорівнює 68 тестовим балам.
Як повідомляв УНН, з'явився графік проведення додаткової сесії ЗНО.