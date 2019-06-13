Порог теста ВНО по украинскому языку составил 23 тестовых балла
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила порог "сдал/не сдал" для теста внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, который в 2019 году будет равен 23 тестовым баллам. Соответствующее решение комиссии было принято на заседании, которое состоялось в Министерстве образования и науки, передает УНН.
Все участники тестирования, результат которых равен или выше определенного порога, смогут использовать полученные результаты во время участия в нынешней вступительной кампании в учреждения высшего образования.
Количество участников ВНО, которые не сдали тест по украинскому языку и литературе составляет 53 613 человек, что равно 16% от общего количества участников тестирования.
До 14 июня должны быть объявлены результаты, полученные участниками внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе и принятые таблицы соответствия тестовых баллов рейтинговой оценке по шкале 100-200 баллов за выполнение теста по украинскому языку и литературе.
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Как известно, результаты ВНО по украинскому языку и литературе также будут учтены, как государственная итоговая аттестация за школьный курс по украинскому языку. Экспертная комиссия также утвердит таблицу соответствия тестовых баллов оценкам по шкале 1-12 баллов.
Максимальное количество баллов, которое имел возможность получить участник ВНО, правильно выполнив все задания сертификационной работы по украинскому языку и литературе, равно 104 тестовым баллам.
Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО по украинскому языку, правильно выполнив все задания, которые будут засчитываться как государственная итоговая аттестация по украинскому языку, равна 68 тестовым баллам.
Как сообщал УНН, появился график проведения дополнительной сессии ВНО.