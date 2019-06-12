З'явився графік проведення додаткової сесії ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Графік оприлюднений на сторінці УЦОЯО у Facebook, передає УНН.
Так, згідно з графіком додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 11 липня:
• 26 червня – математика;
• 27 червня – німецька мова;
• 1 липня – французька мова;
• 2 липня – іспанська мова;
• 3 липня – українська мова і література;
• 4 липня – фізика;
• 5 липня – англійська мова;
• 8 липня – історія України;
• 9 липня – біологія;
• 10 липня – географія;
• 11 липня – хімія.
Зазначається, що результати додаткової сесії ЗНО варто очікувати до 18 липня.
Нагадаємо, названо дати, коли визначатимуть порогові бали ЗНО.