ЗНО-2019: названо дати, коли визначатимуть порогові бали
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Фахівці експертної комісії з питань визначення результатів ЗНО назвали дати, коли визначатимуть пороговий бал "склав/не склав", повідомляє УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
Засідання експертної комісії з визначення порога "склав/не склав" відбудуться в наступні дні:
• 13 червня - з математики, фізики, української мови і літератури;
• 19 червня - з іноземних мов та біології;
• 21 червня – з географії та хімії.
Нагадаємо, поріг "склав/не склав" — це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник за виконання сертифікаційної роботи, щоб отримати оцінку у шкалі 100-200 балів для подальшого вступу до вишів.
"Результати учасників будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО, після засідання експертної комісії", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, стало відомо, скільки учасників ЗНО не допустили до складання тестування.