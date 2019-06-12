ВНО-2019: названы даты, когда будут определять пороговые баллы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Специалисты экспертной комиссии по вопросам определения результатов ВНО назвали даты, когда будут определять пороговый балл "сдал/не сдал", сообщает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
Заседание экспертной комиссии по определению порога "сдал/не сдал" состоятся в следующие дни:
• 13 июня - по математике, физике, украинскому языку и литературе;
• 19 июня - по иностранным языкам и биологии;
• 21 июня - по географии и химии.
Напомним, порог "сдал/не сдал" - это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник за выполнение сертификационной работы, чтобы получить оценку в шкале 100-200 баллов для дальнейшего поступления в вузы.
"Результаты участников будут размещены на информационных страницах участников ВНО, после заседания экспертной комиссии", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, стало известно, сколько участников ВНО не допустили к сдаче тестирования.