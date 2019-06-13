Поріг тесту ЗНО з математики склав 11 тестових балів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг "склав/не склав" для зовнішнього незалежного оцінювання з математики, який у 2019 році дорівнюватиме 11 тестовим балам. Відповідне рішення комісії було прийняте під час засідання, що відбулось у Міністерстві освіти і науки, передає УНН.
Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до закладів вищої освіти.
До 14 червня мають бути оголошені результати, що отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з математики, а також ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту.
Як відомо, результати ЗНО з математики також будуть враховані, як державна підсумкова атестація з предмета. Експертна комісія також затвердить таблицю відповідності тестових балів оцінкам за шкалою 1-12 балів.
Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація з математики, дорівнює 52 балам.
Максимальна кількість балів, яку мав можливість набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з математики, дорівнював 62 тестовим балам.
Як повідомляв УНН, з'явився графік проведення додаткової сесії ЗНО.