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Порог теста ВНО по математике составил 11 тестовых баллов

Киев • УНН

 • 27950 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила порог "сдал /не сдал" для внешнего независимого оценивания по математике, который в 2019 году будет равен 11 тестовым баллам. Соответствующее решение комиссии было принято во время заседания, которое состоялось в Министерстве образования и науки, передает УНН.

Порог теста ВНО по математике составил 11 тестовых баллов

Все участники тестирования, результат которых равен или выше определенного порога, смогут использовать полученные результаты во время участия в нынешней вступительной кампании в учреждения высшего образования.

До 14 июня должны быть объявлены результаты, полученные участниками внешнего независимого оценивания по математике, а также принятые таблицы соответствия тестовых баллов рейтинговой оценке по шкале 100-200 баллов за выполнение теста.

Как известно, результаты ВНО по математике также будут учтены, как государственная итоговая аттестация по предмету. Экспертная комиссия также утвердит таблицу соответствия тестовых баллов оценкам по шкале 1-12 баллов.

Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО, правильно выполнив все задания, которые будут засчитываться как государственная итоговая аттестация по математике, равна 52 баллам.

Максимальное количество баллов, которое имел возможность набрать участник ВНО, правильно выполнив все задания сертификационной работы по математике, равен 62 тестовым баллам.

Как сообщал УНН, появился график проведения дополнительной сессии ВНО

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