Поріг тесту ЗНО з фізики склав 13 тестових балів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг "склав/не склав" для зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, який у 2019 році дорівнюватиме 13 тестовим балам. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання комісії, передає УНН.
Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до закладів вищої освіти.
Поріг тесту ЗНО з української мови склав 23 тестових бали.
До 14 червня мають бути оголошені результати, що отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту з української мови і літератури.
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Як повідомляв УНН, з'явився графік проведення додаткової сесії ЗНО.