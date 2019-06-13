Порог теста ВНО по физике составил 13 тестовых баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила порог "сдал/не сдал" для внешнего независимого оценивания по физике, который в 2019 году будет равен 13 тестовым баллам. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, передает УНН.
Все участники тестирования, результат которых равен или выше определенноно порога, смогут использовать полученные результаты во время участия в нынешней вступительной кампании в учреждения высшего образования.
Порог теста ВНО по украинскому языку составил 23 тестовых балла.
До 14 июня должны быть объявлены результаты, полученные участниками внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе и принятые таблицы соответствия тестовых баллов рейтинговой оценке по шкале 100-200 баллов за выполнение теста по украинскому языку и литературе.
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Как сообщал УНН, появился график проведения дополнительной сессии ВНО.