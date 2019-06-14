Сьогодні українці взнають перші результати ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні на інформаційних сторінках учасників розміщено результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики, фізики. Учасники можуть також завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей з цих предметів. Проце УНН повідомили в УЦОЯО
У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату учасник зовнішнього незалежного оцінювання може подати апеляційну заяву у письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти.
Апеляційні заяви щодо результатів ЗНО можна подавати протягом 5 календарних днів від дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета, враховуючи день оголошення. Детальніше із процедурою подання апеляції можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в розділі "Апеляції".
Поріг тесту ЗНО з фізики склав 13 тестових балів.
Нагадаємо, поріг тесту ЗНО з української мови склав 23 тестових бали.
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Як повідомляв УНН, з'явився графік проведення додаткової сесії ЗНО.