Снегопады накрыли Украину: дорожники уверяют, что основные дороги проездные
Киев • УНН
На большинстве территории Украины выпал снег, на юге - дождь со снегом. Для обеспечения проезда на дорогах государственного значения задействовано 1321 единицу техники и 1562 рабочих.
На большинстве территории Украины на фоне прохождения циклона выпал снег, на юге - дождь со снегом, и непогода задержится. Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины и местные власти, пишет УНН.
На дорогах государственного значения проезд обеспечен
Детали
Ночью почти на всей территории Украины снежило, только в Запорожской области наблюдался снег с дождем, а на Херсонщине - дождь.
Средняя температура на западе и севере -7...-4, на востоке -4...0, на юге -1...+4.
Дорожники, как отмечается, очищают снег и обрабатывают покрытие противогололедными материалами.
Для обеспечения проезда по дорогам общего пользования государственного значения задействовано 1321 единица техники и работают 1562 рабочих.
Сегодня в южных, восточных областях синоптики прогнозируют умеренный снег. На юге страны - с дождем. На остальной территории местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Местные власти уже предупредили о непогоде и сообщили о начале работы коммунальщиков.
"Друзья, вы уже заметили изменение погоды в Николаеве. Наши дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Работники КП "ЭЛУ Автодорог" вышли на дежурство. Также к обработке улиц противогололедными реагентами готовы комбинированные посыпочные машины и погрузчики. Уже приступаем к работе на улицах города", - написал в соцсетях мэр Николаева Александр Сенкевич.
Мэр Николаева отметил, что есть согласованный с полицией перечень дорог, на которых наиболее вероятны образования пробок из-за непогоды. Коммунальщики будут уделять им повышенное внимание.
"С последствиями непогоды в области борются 111 единиц спецтехники. Расчищают снег на дорогах местного и государственного значения. Обрабатывают их противогололедными материалами. Автодороги проездные. Впрочем, есть участки, где движение затруднено. Работы продолжаются", - сообщил о ситуации на Днепропетровщине глава местной ОВА Сергей Лысак в соцсетях.
На Херсонщине в ОГА предупредили об ухудшении погодных условий.
"В Херсонской области идет мокрый снег. Во второй половине дня ожидается снижение температуры и гололедица. Призываем водителей без крайней необходимости не выезжать. Пешеходы, будьте осторожны, по возможности оставайтесь дома", - отметили в ОВА в соцсетях.
В Харьковской области Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила о прохождении циклона и что дорожники перешли на усиленный режим работы в регионе.
"Снегопад, о котором накануне предупреждали синоптики, оказался довольно интенсивным. Снег на Харьковщине шел всю ночь, в отдельных районах области осадки были очень обильными. В течение ночи на дорогах государственного значения работала техника подрядных организаций Службы восстановления. Так, по состоянию на 7 часов утра было очищено 1450 км дорог", - рассказали в ведомстве.
Учитывая то, что, по данным синоптиков, снег будет продолжаться и сегодня, а ситуация дополнительно осложнится довольно резким понижением температуры, что приведет к образованию гололеда, дорожники продолжают работать в усиленном режиме.
В Полтаве ночью на дороги города вышла спецтехника, чтобы расчищать снег и обрабатывать улицы противогололедными средствами, сообщила и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова в соцсетях.
"Техника работает с часу ночи и продолжит работу в течение дня. Кроме городских улиц, коммунальщики убирают в старостинских округах", - отметила она.
В Киеве также снег.
"В столице продолжается расчистка и противогололедная обработка дорог и тротуаров: с ночи задействованы 272 единицы спецтехники "Киевавтодора", - сообщили в КГГА.
По прогнозу синоптиков, сегодня, 15 февраля, в Киеве облачно, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура в течение суток 4-6° мороза.
Мороз на горе Поп Иван: температура опустилась до -20 градусов15.02.25, 11:22 • 5863 просмотра