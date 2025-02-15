Снегопады накрыли Украину: дорожники уверяют, что основные дороги проездные

На большинстве территории Украины на фоне прохождения циклона выпал снег, на юге - дождь со снегом, и непогода задержится. Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины и местные власти, пишет УНН.

На дорогах государственного значения проезд обеспечен - заверили в Агентстве восстановления.

Детали

Ночью почти на всей территории Украины снежило, только в Запорожской области наблюдался снег с дождем, а на Херсонщине - дождь.

Средняя температура на западе и севере -7...-4, на востоке -4...0, на юге -1...+4.

Дорожники, как отмечается, очищают снег и обрабатывают покрытие противогололедными материалами.

Для обеспечения проезда по дорогам общего пользования государственного значения задействовано 1321 единица техники и работают 1562 рабочих.

Сегодня в южных, восточных областях синоптики прогнозируют умеренный снег. На юге страны - с дождем. На остальной территории местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Местные власти уже предупредили о непогоде и сообщили о начале работы коммунальщиков.

"Друзья, вы уже заметили изменение погоды в Николаеве. Наши дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Работники КП "ЭЛУ Автодорог" вышли на дежурство. Также к обработке улиц противогололедными реагентами готовы комбинированные посыпочные машины и погрузчики. Уже приступаем к работе на улицах города", - написал в соцсетях мэр Николаева Александр Сенкевич.

Мэр Николаева отметил, что есть согласованный с полицией перечень дорог, на которых наиболее вероятны образования пробок из-за непогоды. Коммунальщики будут уделять им повышенное внимание.

"С последствиями непогоды в области борются 111 единиц спецтехники. Расчищают снег на дорогах местного и государственного значения. Обрабатывают их противогололедными материалами. Автодороги проездные. Впрочем, есть участки, где движение затруднено. Работы продолжаются", - сообщил о ситуации на Днепропетровщине глава местной ОВА Сергей Лысак в соцсетях.

На Херсонщине в ОГА предупредили об ухудшении погодных условий.

"В Херсонской области идет мокрый снег. Во второй половине дня ожидается снижение температуры и гололедица. Призываем водителей без крайней необходимости не выезжать. Пешеходы, будьте осторожны, по возможности оставайтесь дома", - отметили в ОВА в соцсетях.

В Харьковской области Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила о прохождении циклона и что дорожники перешли на усиленный режим работы в регионе.

"Снегопад, о котором накануне предупреждали синоптики, оказался довольно интенсивным. Снег на Харьковщине шел всю ночь, в отдельных районах области осадки были очень обильными. В течение ночи на дорогах государственного значения работала техника подрядных организаций Службы восстановления. Так, по состоянию на 7 часов утра было очищено 1450 км дорог", - рассказали в ведомстве.

Учитывая то, что, по данным синоптиков, снег будет продолжаться и сегодня, а ситуация дополнительно осложнится довольно резким понижением температуры, что приведет к образованию гололеда, дорожники продолжают работать в усиленном режиме.

В Полтаве ночью на дороги города вышла спецтехника, чтобы расчищать снег и обрабатывать улицы противогололедными средствами, сообщила и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова в соцсетях.

"Техника работает с часу ночи и продолжит работу в течение дня. Кроме городских улиц, коммунальщики убирают в старостинских округах", - отметила она.

В Киеве также снег.

"В столице продолжается расчистка и противогололедная обработка дорог и тротуаров: с ночи задействованы 272 единицы спецтехники "Киевавтодора", - сообщили в КГГА.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 15 февраля, в Киеве облачно, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура в течение суток 4-6° мороза.

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