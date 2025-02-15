Мороз на горе Поп Иван: температура опустилась до -20 градусов

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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 150049 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 209440 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 160590 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 156445 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 139426 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 125602 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 122725 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 113099 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 144381 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 145935 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

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Мороз на горе Поп Иван: температура опустилась до -20 градусов

Мороз на горе Поп Иван: температура опустилась до -20 градусов

Киев  •  УНН

 • 5965 просмотра

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На горе Поп Иван Черногорский зафиксировали температуру -20°C при северо-западном ветре 4 м/с. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды по всей Украине со снегопадами и мокрым снегом.

Утром субботы, 15 февраля, на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -20 градусов по Цельсию. Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья в Facebook, передает УНН

"По состоянию на 09:00, 15.02.2025 на горе Поп Иван облачно, туман, ветер северо-западный, 4 м/с, температура воздуха -20°C", - говорится в сообщении.

Спасатели на странице показали фото, сделанные на одной из самых высоких гор в Украине - Поп Иван Черногорский. 

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что 15 февраля в Украине ожидается существенное ухудшение погоды. Снегопады охватят почти все регионы, местами они будут умеренными, а в южных областях возможны осадки в виде снега с дождем.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
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