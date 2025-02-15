Мороз на горе Поп Иван: температура опустилась до -20 градусов
Киев • УНН
На горе Поп Иван Черногорский зафиксировали температуру -20°C при северо-западном ветре 4 м/с. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды по всей Украине со снегопадами и мокрым снегом.
Утром субботы, 15 февраля, на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -20 градусов по Цельсию. Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья в Facebook, передает УНН.
"По состоянию на 09:00, 15.02.2025 на горе Поп Иван облачно, туман, ветер северо-западный, 4 м/с, температура воздуха -20°C", - говорится в сообщении.
Спасатели на странице показали фото, сделанные на одной из самых высоких гор в Украине - Поп Иван Черногорский.
Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что 15 февраля в Украине ожидается существенное ухудшение погоды. Снегопады охватят почти все регионы, местами они будут умеренными, а в южных областях возможны осадки в виде снега с дождем.