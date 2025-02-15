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15 березня, 19:03 • 120311 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181365 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145930 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137787 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116811 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107615 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102934 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140621 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134024 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128023 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Мороз на горі Піп Іван: температура опустилася до -20 градусів

Мороз на горі Піп Іван: температура опустилася до -20 градусів

Київ • УНН

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На горі Піп Іван Чорногірський зафіксували температуру -20°C при північно-західному вітрі 4 м/с. Синоптики попереджають про погіршення погоди по всій Україні з снігопадами та мокрим снігом.

Вранці суботи, 15 лютого, на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -20 градусів за Цельсієм. Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook, передає УНН

"Станом на 09:00, 15.02.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман, вітер північно-західний, 4 м/с, температура повітря -20°C", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники на сторінці показали фото, зроблені на одній із найвищих гір в Україні - Піп Іван Чорногірський. 

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що 15 лютого в Україні очікується суттєве погіршення погоди. Снігопади охоплять майже всі регіони, місцями вони будуть помірними, а в південних областях можливі опади у вигляді снігу з дощем.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство
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