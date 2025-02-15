Мороз на горі Піп Іван: температура опустилася до -20 градусів

Вранці суботи, 15 лютого, на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -20 градусів за Цельсієм. Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook, передає УНН.

"Станом на 09:00, 15.02.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман, вітер північно-західний, 4 м/с, температура повітря -20°C", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники на сторінці показали фото, зроблені на одній із найвищих гір в Україні - Піп Іван Чорногірський.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що 15 лютого в Україні очікується суттєве погіршення погоди. Снігопади охоплять майже всі регіони, місцями вони будуть помірними, а в південних областях можливі опади у вигляді снігу з дощем.