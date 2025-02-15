Снігопади накрили Україну: дорожники запевняють, що основні дороги проїзні

На більшості території України на тлі проходження циклону випав сніг, на півдні - дощ зі снігом, і негода затримається. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та місцева влада, пише УНН.

На дорогах державного значення проїзд забезпечено - запевнили в Агентстві відновлення.

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Уночі майже на всій території України сніжило, лише в Запорізькій області спостерігався сніг з дощем, а на Херсонщині - дощ.

Середня температура на заході та півночі -7...-4, на сході -4...0, на півдні -1...+4.

Дорожники, як зазначається, очищають сніг та обробляють покриття протиожеледними матеріалами.

Для забезпечення проїзду дорогами загального користування державного значення задіяно 1321 одиниця техніки та працюють 1562 робітники.

Сьогодні у південних, східних областях синоптики прогнозують помірний сніг. На півдні країни - з дощем. На решті території місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Місцева влада вже попередила про негоду та повідомила про початок роботи комунальників.

"Друзі, ви вже помітили зміну погоди у Миколаєві. Наші дорожні служби перейшли на посилений режим роботи. Працівники КП "ЕЛУ Автодоріг" вийшли на чергування. Також до обробки вулиць протиожеледними реагентами готові комбіновані посипальні машини та навантажувачі. Вже приступаємо до роботи на вулицях міста", - написав у соцмережах мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва зазначив, що є узгоджений з поліцією перелік доріг, на яких найбільш ймовірні утворення заторів через негоду. Комунальники приділятимуть їм підвищену увагу.

"З наслідками негоди в області борються 111 одиниць спецтехніки. Розчищають сніг на дорогах місцевого та державного значення. Обробляють їх протиожеледними матеріалами. Автошляхи проїзні. Втім, є ділянки, де рух ускладнений. Роботи тривають", - повідомив про ситуацію на Дніпропетровщині голова місцевої ОВА Сергій Лисак у соцмережах.

На Херсонщині в ОВА попередили про погіршення погодних умов.

"У Херсонській області йде мокрий сніг. У другій половині дня очікується зниження температури та ожеледиця. Закликаємо водіїв без нагальної потреби не виїжджати. Пішоходи, будьте обережні, за можливості залишайтеся вдома", - зазначили в ОВА у соцмережах.

У Харківській області Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила про проходження циклону і що дорожники перейшли на посилений режим роботи у регіоні.

"Снігопад, про який напередодні попереджали синоптики, виявився доволі інтенсивним. Сніг на Харківщині йшов всю ніч, в окремих районах області опади були дуже рясними. Впродовж ночі на дорогах державного значення працювала техніка підрядних організацій Служби відновлення. Так, станом на 7 годину ранку було очищено 1450 км доріг", - розповіли у відомстві.

Враховуючи те, що, за даними синоптиків, сніг триватиме й сьогодні, а ситуація додатково ускладниться доволі різким пониженням температури, що призведе до утворення ожеледиці, дорожники продовжують працювати у посиленому режимі.

В Одесі та області 15 лютого оголосили штормове попередження.

"В наступні 1-3 години 15 лютого очікується хуртовина, збережеться до кінця дня", - повідомив гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

У Полтаві вночі на дороги міста вийшла спецтехніка, щоб розчищати сніг та обробляти вулиці протиожеледними засобами, повідомила в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова у соцмережах.

"Техніка працює з першої години ночі й продовжить роботу протягом дня. Окрім міських вулиць, комунальники прибирають у старостинських округах", - зазначила вона.

У Києві також сніг.

"У столиці триває розчищення та протиожеледна обробка доріг і тротуарів: з ночі задіяні 272 одиниці спецтехніки "Київавтодору", - повідомили у КМДА.

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 15 лютого, у Києві хмарно, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура протягом доби 4-6° морозу.

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