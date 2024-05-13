Снайперы рф обстреляли бронированное авто полицейских во время эвакуации людей из Волчанска

российские снайперы обстреляли бронированное авто полицейских во время эвакуации людей из Волчанска на Харьковщине. Обошлось без жертв. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Сообщается, что бронированный внедорожник Toyota Hilux, полученный полгода назад в качестве помощи от правительства США для правоохранителей Харьковщины, спас жизни трех сотрудников полиции. Они направлялись эвакуировать людей из-под обстрелов.

"Сегодня на окраине города Волчанск Чугуевского района Харьковской области автомобиль с полицейскими попал под вражеский стрелковый обстрел. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуацию осуществляли двое полицейских под руководством начальника территориального подразделения.

Эвакуация из Волчанска происходит, но со сложностями: волонтер объяснил причины

"Мы заехали на улицу, откуда надо было забрать граждан, услышали выстрелы в свою сторону с окраин Волчанска. У нас было попадание в лобовое стекло, где сидел водитель, а также пассажирские окна и двери. Когда мы повернули, то нам пробили колесо и в след также стреляли", - рассказал начальник отдела полиции № 1 Чугуевского районного управления полиции Максим Стецына.

Полицейский автомобиль вновь в строю и продолжает обеспечивать эвакуацию населения.

Дополнение

Украинские подразделения нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска. Началось боевое столкновение в районе Старицы.