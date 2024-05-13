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Снайперы рф обстреляли бронированное авто полицейских во время эвакуации людей из Волчанска
российские снайперы обстреляли бронированный автомобиль полиции, который эвакуировал людей из Волчанска Харьковской области, но машина спасла жизнь трем правоохранителям, никто не пострадал.
Центр противодействия дезинформации опроверг российские фейки об отсутствии линий обороны на Харьковщине
В Центре противодействия дезинформации объясняют, что оборонительные фортификации на Харьковщине построены, но из-за угрозы вражеских обстрелов они созданы за пределами "серой зоны".
Омбудсмен о военных преступлениях рф на Харьковщине: людей держат в подвалах, угрожают казнью
россияне удерживают гражданских лиц в подвалах Волчанска Харьковской области, угрожая им расстрелом и принудительным трудом, что является военными преступлениями и нарушением Женевской конвенции, сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
Зеленский сменил первого заместителя главы Службы внешней разведки
Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Алексеенко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Олега Луговского.
Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Саммит мира и оборонную поддержку Украины
Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Трюдо координацию позиций перед Саммитом мира, лидерство Канады в возвращении перемещенных украинских детей, ситуацию на фронте и продолжение оборонной поддержки Украины.
На Донетчине Сил обороны сбили Су-25 рф - Генштаб
Украинские военные сбили российский истребитель Су-25 в Донецкой области.
На митинге против закона об «иноагентах» в Тбилиси задержан гражданин США
Гражданин США был среди 20 человек, задержанных на митинге против грузинского закона об "иностранных агентах" возле парламента в Тбилиси.
Силы обороны потеснили оккупантов и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска - Генштаб
Украинские войска оттеснили российские войска и проводят зачистку северных окраин Волчанска на Харьковском направлении в условиях продолжающихся боев.
В "Дії" вскоре появится удостоверение ветерана: как записаться на бета-тест новой функции
Мобильное приложение "Дія" ищет ветеранов и членов их семей для бета-тестирования новой функции - удостоверение ветерана в приложении, целью которого является уменьшение бюрократии для бойцов Вооруженных Сил.
Ветеран Александр "Терен" Будько станет новым "Холостяком"
Украинский ветеран войны с позывным "Терен", который потерял на войне обе ноги, станет новым Холостяком на телеканале СТБ в Украине, и уже сейчас продолжается кастинг на шоу, которое выйдет в эфир осенью.